Нужно оптимизировать скорость загрузки сайта на WordPress

Веб-программированиеЗавершен1 заявка1284 просмотра
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Текущие показатели:

Тема Avada, стоит CF7 с доп. плагинами (поле телефона, загрузка файлов и др.). Хостинг Hetzner.

Что уже сделано:

  • LazyLoad для видео через плагин
  • WPRocket с основными настройками и отложкой загрузки некоторых скриптов
  • Пробовали CDN в WPRocket, не особо помогло.
  • отключено множество ненужных функций в Avada
Что нужно сделать:

Нужна более тонкая настройка по загрузке тех или иных элементов, скриптов, в частности можно полностью отложить загрузку формы на некоторое время, т.к. сразу ей не пользуются. И так далее. Естественно после всех манипуляций, сайт и форма должны работать без каких либо проблем.

Цель максимально приблизиться к следующим показателям:

  • LCP (Largest Contentful Paint) FID (First Input Delay) TBT (Total Blocking Time) CLS (Cumulative Layout Shift)
  • TTI (Time to Interactive) Что не хотим использовать: настройки, которые вызывают эффекты загрузки страницы без стилей, сдвигов блоков и т.к. При таких эффектах сайтом не очень приятно пользоваться и падает CLS.

WordPress
3 года назад
sil_rain
31 годПольша
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
d-kharchenko
Дмитрий 
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$20
1 день
Работа не была закончена, поэтому по соглашению сторон прекратили работу.
Заказа был отменен