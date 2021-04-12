Устранение ошибок и доработка сайта на Opencart

Веб-программированиеЗавершен9 заявок1234 просмотра
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Задачи в файле https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LdPtv1KFYI-hRilq44O2uJswTlaofIEFyCu6fKH-20Y/edit?usp=sharing

Нужно оценить стоимость работы и срок выполнения. На все вопросы отвечу лично.

OpenCart
3 года назад
prglobal
39 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
it-web-prm
Александр 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
3 года назад
$28
1 день
Отзыв недоступен.
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