Создать систему для небольшого магазина на Golang

https://zakaz-oboi.ru/print-fotooboi/art-and-design-724 См. Скрин. Не должно быть такого как на скрине. Для воспроизведения нужно: -Задать узкий вертикальный размер. -Нажать кнопку ИНТЕРЬЕР В качестве реализации предлагаю следующие виды реализации: 1) Если пользователь задает вертикальный размер из горизонтальной картинки, то делать кнопку ИНТЕРЬЕР не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
создать систему для небольшого магазина:
таблицы: продукт, клиент, счет
товары: цена, название
клиенты: имя, тел, электронная почта
в одной купюре может быть много товаров и один покупатель
создать API для добавления обновлений и удаления клиентов и продуктов.
создать API для создания нового счета
создать необходимые сценарии для инициализации базы данных, конечно, использовать инъекцию зависимостей,
лучше использовать некоторые библиотеки журналов для сохранения и повторного использования журналов.
я предпочитаю использовать gin lib для веб-фреймворков, проверьте : https://github.com/gin-gonic/gin
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