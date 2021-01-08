Создать систему для небольшого магазина на Golang

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1748 просмотров
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создать систему для небольшого магазина:

таблицы: продукт, клиент, счет

товары: цена, название

клиенты: имя, тел, электронная почта

в одной купюре может быть много товаров и один покупатель

создать API для добавления обновлений и удаления клиентов и продуктов.

создать API для создания нового счета

создать необходимые сценарии для инициализации базы данных, конечно, использовать инъекцию зависимостей,

лучше использовать некоторые библиотеки журналов для сохранения и повторного использования журналов.

я предпочитаю использовать gin lib для веб-фреймворков, проверьте : https://github.com/gin-gonic/gin

3 года назад
Eydzhpee
21 годТаджикистан
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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