Создать систему для небольшого магазина на Golang

создать систему для небольшого магазина:

таблицы: продукт, клиент, счет

товары: цена, название

клиенты: имя, тел, электронная почта

в одной купюре может быть много товаров и один покупатель

создать API для добавления обновлений и удаления клиентов и продуктов.

создать API для создания нового счета

создать необходимые сценарии для инициализации базы данных, конечно, использовать инъекцию зависимостей,

лучше использовать некоторые библиотеки журналов для сохранения и повторного использования журналов.

я предпочитаю использовать gin lib для веб-фреймворков, проверьте : https://github.com/gin-gonic/gin