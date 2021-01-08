Интегрировать шлюз FREE KASSA в плагин Easy Digital Downloads версии 2

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка1165 просмотров
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Платформа: Wordpress;

Плагин магазина: Easy Digital Downloads версия 2.4.9;

Платежный агрегатор: Freekassa (free-kassa.ru).

 

Задача:

 

Реализовать интеграцию платежного шлюза в движке магазина Easy DigitalDownloads. Движок работал с агрегатором Freekassa на скрипте написанном для Robokassa. В связи с отменой платежным агрегатором режима «интеграции» прием платежей перестал работать.

Ответ службы поддержки агрегатора: «Скорей всего вам нужна интеграция, а мы ее больше не поддерживаем. Вам надо переделывать скрипт для оплаты https://www.free-kassa.ru/docs/api.php#step2»

 

Формат реализации – отдельный файл, по аналогии с этим https://dropmefiles.com/a5xzZ

Пример реализации платежного шлюза для Easy Digital Downloads:

https://pippinsplugins.com/create-custom-payment-gateway-for-easy-digital-downloads/

3 года назад
serg347
Сергей 
42 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад