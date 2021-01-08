https://zakaz-oboi.ru/print-fotooboi/art-and-design-724 См. Скрин. Не должно быть такого как на скрине. Для воспроизведения нужно: -Задать узкий вертикальный размер. -Нажать кнопку ИНТЕРЬЕР В качестве реализации предлагаю следующие виды реализации: 1) Если пользователь задает вертикальный размер из горизонтальной картинки, то делать кнопку ИНТЕРЬЕР не ...
Интегрировать шлюз FREE KASSA в плагин Easy Digital Downloads версии 2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Платформа: Wordpress;
Плагин магазина: Easy Digital Downloads версия 2.4.9;
Платежный агрегатор: Freekassa (free-kassa.ru).
Задача:
Реализовать интеграцию платежного шлюза в движке магазина Easy DigitalDownloads. Движок работал с агрегатором Freekassa на скрипте написанном для Robokassa. В связи с отменой платежным агрегатором режима «интеграции» прием платежей перестал работать.
Ответ службы поддержки агрегатора: «Скорей всего вам нужна интеграция, а мы ее больше не поддерживаем. Вам надо переделывать скрипт для оплаты https://www.free-kassa.ru/docs/api.php#step2»
Формат реализации – отдельный файл, по аналогии с этим https://dropmefiles.com/a5xzZ
Пример реализации платежного шлюза для Easy Digital Downloads:
https://pippinsplugins.com/create-custom-payment-gateway-for-easy-digital-downloads/
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