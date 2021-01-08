Интегрировать шлюз FREE KASSA в плагин Easy Digital Downloads версии 2

Платформа: Wordpress;

Плагин магазина: Easy Digital Downloads версия 2.4.9;

Платежный агрегатор: Freekassa (free-kassa.ru).

Задача:

Реализовать интеграцию платежного шлюза в движке магазина Easy DigitalDownloads. Движок работал с агрегатором Freekassa на скрипте написанном для Robokassa. В связи с отменой платежным агрегатором режима «интеграции» прием платежей перестал работать.

Ответ службы поддержки агрегатора: «Скорей всего вам нужна интеграция, а мы ее больше не поддерживаем. Вам надо переделывать скрипт для оплаты https://www.free-kassa.ru/docs/api.php#step2»

Формат реализации – отдельный файл, по аналогии с этим https://dropmefiles.com/a5xzZ

Пример реализации платежного шлюза для Easy Digital Downloads:

https://pippinsplugins.com/create-custom-payment-gateway-for-easy-digital-downloads/