d-kharchenko

Дмитрий d-kharchenko

 
34 годаУкраина/Сумы
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Создание, доработка, оптимизация сайтов

HTML5, CSS3, PHP, Symfony

Opencart, Wordpress,Joomla,

JavaScript(Jquery)

Bootstrap

SASS

BEM

Адаптивная верстка под все устройства

Оптимизация pagespeed

PHPJavascriptWordPressOpenCartHTMLJoomlaBootstrapjQuerySASSSymfony
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
niko3
Антон 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
2 года назад
Opencart
Отличная работа, благодарю
Все прошло отлично. Рекомендую
Ответный отзыв
ToJIka4
Артем 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
10 баллов
2 года назад
Сверстать 1 блок на opencrt
Рекомендую! Все отлично.
Отличный заказчик. Оплата своевременно. Рекомендую
Ответный отзыв
sil_rain
31 годПольша
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
9 баллов
3 года назад
Нужно оптимизировать скорость загрузки сайта на WordPress
Работа не была закончена, поэтому по соглашению сторон прекратили работу.
Заказа был отменен
Ответный отзыв
Jeweller911
Андрей 
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
$15
10 баллов
3 года назад
Увеличить скорость сайта
Не делали заказ
Не делали заказ
Ответный отзыв
sdvstyle
Дмитрий 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$8
10 баллов
4 года назад
Оптимизация загрузки Wordpress сайта на мобильных устройствах
Поставленная задача выполнена, исполнитель проявил себя как отличный специалист в области оптимизации скорости работы Wordpress сайтов. Рекомендую!
Отличный заказчик. Оплата сразу. Рекомендую!!!
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