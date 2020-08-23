—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
2 года назад
Отличная работа, благодарю
Ответный отзыв
Все прошло отлично. Рекомендую
$15
10 баллов
2 года назад
Рекомендую! Все отлично.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата своевременно. Рекомендую
$20
9 баллов
3 года назад
Работа не была закончена, поэтому по соглашению сторон прекратили работу.
Ответный отзыв
Заказа был отменен
$15
10 баллов
3 года назад
Не делали заказ
Ответный отзыв
Не делали заказ
$8
10 баллов
4 года назад
Поставленная задача выполнена, исполнитель проявил себя как отличный специалист в области оптимизации скорости работы Wordpress сайтов. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата сразу. Рекомендую!!!