Opencart

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Нужна 1 правка в opencart, тз прикрепляю. 

OpenCart
2 года назад
niko3
Антон 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
d-kharchenko
Дмитрий 
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$7
1 день
UAHWMZ
Отличная работа, благодарю
Все прошло отлично. Рекомендую