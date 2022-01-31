Найти ошибку в интеграции интернет магазина(ларавел) и 1С

Здравствуйте! Требуется специалист по программированию и верстке сайта на Joomla. Работы много и вся она интересная. Сайт - коммерческий интернет-магазин (JoomShoping). Работы следующего характера: программирование компонентов и визуальная верстка страниц. Сайт с адаптивной версткой. Будем править как десктоп версию, так и ...