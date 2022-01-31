Создать копию магазина

Действующий интернет-магазин на Opencart. Необходимо довести до ума, устранить замечания. 1. Калькулятор доставок (почта, сдек, боксбери), автоматическое создание накладных и рассылка треков. 2. Подписка на рассылку новостей и скидка на первый заказ. 3. Поле промокод. 4. Уведомление о поступлении нужного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать копию действующего магазина. Сроки кратчайшие .Так же необходимо прикрутить к сайту платежную систему
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