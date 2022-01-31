Исправление ошибок на opencart

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Здравствуйте, задача стоит такая, есть сайт на опенкарте и у него есть ошибка внутри из-за которой не получается нормально настроить передачу данных с гугл эдс в гугл аналитику.

Необходимо найти ошибку исправить. Результатом работы должно стать нормальная передача данных в аналитику. Будь то пользователи - отказы - клики  итд. Будь то екомерс или же достижение целей.

Буду очень благодарен за выполнение данного тз и в дальнейшем буду еще обращаться. 

OpenCart
2 года назад
guest_16436241882173
2 года в сервисе
Был
2 года назад