Исправление ошибок на opencart

Здравствуйте, задача стоит такая, есть сайт на опенкарте и у него есть ошибка внутри из-за которой не получается нормально настроить передачу данных с гугл эдс в гугл аналитику.

Необходимо найти ошибку исправить. Результатом работы должно стать нормальная передача данных в аналитику. Будь то пользователи - отказы - клики итд. Будь то екомерс или же достижение целей.

Буду очень благодарен за выполнение данного тз и в дальнейшем буду еще обращаться.