Переезд существующего интернет-магазина на laravel

Есть интернет-магазин japanstyle27.ru на Битриксе. Вот что нужно сделать https://docs.google.com/document/d/1HU0utrx4nGtpYE7xWmabQEEuD6FaACvWzyxnYW7wx0Y/edit?usp=sharing Пишите сроки и стоимость Если какие-то вопросы, в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима разработка интернет-магазина на laravel.
Есть дизайн и верстка. Необходимо интегрировать верстку и разработать админку (или взять какую-нибудь готовую)
Из особенностей:
- Интеграция с 1С
- интеграция с dadata
- интеграция с платежной системой
- фильтры, отзывы, вопрос/ответ
Полное ТЗ с функционалом скину кандидатам.
Предлагаю организовать работу по часам, или по неделям: будем созваниваться например в понедельник, оценивать что можем сделать за неделю.
Работа организована через Таск-менеджер, часы трекаются там же. Совместная разработка через gitHub.
В ответе прошу указать:
- Из какого вы города?
- Свою ставку в час, или в неделю
- Ваш опыт работы с Laravel, примеры работ
- Сколько часов в неделю готовы уделять проекту?
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