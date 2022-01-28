Переезд существующего интернет-магазина на laravel

Необходима разработка интернет-магазина на laravel.

Есть дизайн и верстка. Необходимо интегрировать верстку и разработать админку (или взять какую-нибудь готовую)

Из особенностей:

- Интеграция с 1С

- интеграция с dadata

- интеграция с платежной системой

- фильтры, отзывы, вопрос/ответ

Полное ТЗ с функционалом скину кандидатам.

Предлагаю организовать работу по часам, или по неделям: будем созваниваться например в понедельник, оценивать что можем сделать за неделю.

Работа организована через Таск-менеджер, часы трекаются там же. Совместная разработка через gitHub.

В ответе прошу указать:

- Из какого вы города?

- Свою ставку в час, или в неделю

- Ваш опыт работы с Laravel, примеры работ

- Сколько часов в неделю готовы уделять проекту?