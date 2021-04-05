Необходимо озвучить текст на английском языке женским голосом. Важно предоставить пример озвучки и ориентировочную стоимость услуг. Озвучивание должно быть качественным и соответствовать заданному тексту.
- Озвучивание18 заявокЗакрыт2 года назад
Ищется разработчик PHP для доработки интернет-магазина на UMI.CMS. Работа по часам, ставка 1000 руб/час. Необходимо взаимодействие через таск-менеджер и ежедневная выгрузка кода на GitHub. Укажите опыт работы с UMI.CMS, доступные часы в неделю и город.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо сверстать макеты из Figma с учетом адаптивной и кроссбраузерной верстки. Требуется чистая верстка без использования Bootstrap, следуя методологии БЭМ. Укажите свой город, оценку работы и опыт в данной сфере.HTML-верстка48 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется команда разработки для переноса интернет-магазина с Битрикса на Laravel. Необходимо сохранить весь функционал, включая каталог товаров, обмен с 1С, оформление заказов, интеграции с платежными системами и другими сервисами. Требуется аналитика текущего сайта и написание ТЗ. Срок реализации - до конца декабря 2022.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется провести анализ текущего интернет-магазина, который дорабатывался на протяжении 6 лет, и составить полное техническое задание на его функционал. Необходимо собрать всю информацию и оформить ее в виде документации для дальнейшей работы.Управление проектами3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $15
Требуется разработка интернет-магазина на Laravel с интеграцией готовой верстки и админки. Особенности проекта включают интеграцию с 1С, dadata и платежной системой, а также реализацию фильтров, отзывов и вопросов/ответов. Работа организована по часам или неделям с использованием таск-менеджера и gitHub.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сервиса здорового образа жизни на Laravel с функциями API и админки на Vue. Сервис включает просмотр видео с YouTube и добавление отчетов. Работа в связке с фронтендером, документация в swagger. Предлагается почасовая оплата, работа через таск-менеджер и GitHub. Укажите город, ставку, опыт с Laravel и доступные часы в неделю.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка интернет-магазина на платформе UMI.CMS. Необходимо скрыть цену для товаров без цены и заменить кнопку 'В корзину' на 'Запрос цены'. Оплата 1000 руб/час.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется PHP разработчик для доработки интернет-магазина на платформе UMI.CMS. Работа ведется по часам или неделям, с оценкой задач в еженедельных встречах. Обязательна ежедневная выгрузка кода на GitHub и поддержание связи в рабочее время по Москве. Укажите опыт работы с UMI.CMS, ставку и доступные часы в неделю.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработчик PHP для доработки интернет-магазина на версии 7.2. Работа организована по часам или неделям с использованием таск-менеджера. Обязательная выгрузка кода на GitHub и связь в оговоренное время. Укажите опыт, ставку и доступное время для проекта.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем фронтенд-разработчика для доработки веб-приложения на Angular 11. Работа по часам или неделям с ежедневной выгрузкой кода на GitHub. Необходим опыт работы с Angular и возможность быть на связи в оговоренное время. Укажите опыт, ставку и доступное время для проекта.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Ищется разработчик на CMS Bitrix для доработки интернет-магазина. Работа организована по часам или неделям, с ежедневной выгрузкой кода на GitHub. Обязательное условие - быть на связи в оговоренное время. В ответе укажите опыт работы с Битриксом, ставку и доступные часы для проекта.Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется верстка страниц из Figma для ionic-framework. Необходима кросс-браузерная адаптация под мобильные устройства и планшеты/ПК с использованием компонентов Ionic. Оценка проекта по часовой ставке. Укажите опыт работы с Ionic, ставку в час и доступные часы в неделю.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт4 года назад
Ищется разработчик для доработки интернет-магазина на CMS Bitrix. Работа организована по часам или неделям с постоянной связью и выгрузкой кода на GitHub. Укажите опыт работы, ставку и доступное время для проекта.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищется PHP разработчик с опытом на CMS Bitrix от 2-х лет. Задачи включают разработку и поддержку сайтов, интеграцию с сервисами и внедрение нового функционала. Требуется знание PHP 7+, SOLID, REST API, Bitrix Framework, Git и SQL. Плюсом будет опыт с UMI.CMS и интеграцией с 1С. Работа удаленная с гибким графиком и митапами.Системное программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо доработать интернет-магазин на Bitrix. Кратко что нужно сделать: - Доработка админ панели: загрузка списка склад-магазинов. Список СМов выводится выпадающим списком в корзине при выборе самовывоза - Настройка почтовых ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо участие в 2-х проектах на Битриксе. Первый проект - разработка с нуля модуля на Битрикс. ТЗ скину кандидатам. Второй проект - доработка интернет-магазина на Битрикс. (Доработка заказов, Включая работы по интеграции с ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт4 года назад
Задачи — Ручное функциональное тестирование новых и существующих сайтов, веб-приложений, мобильных приложений IOS/Android — Регрессионное и smoke тестирование — Разработка и поддержка тестовой документации (чек-листы, тест-кейсы, тест-планы) — ...Тестирование ПО9 заявокЗакрыт4 года назад
Для проекта crosslife.me необходимо участие в разработке спортивных программ. Требуется работа с автором по структурированию, наполнению, самой идее курса. разработка системы геймификации, поддержка на курсе пользователей, сбор аналитики и обратной связи от курса. Если ...Уроки и Репетиторство1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать бекэнд сервиса на Laravel. Необходимо будет работать в связке с фронтендером. Есть подробное ТЗ всего проекта. Оценить сложность проекта можно по макету https://www.figma.com/file/XKgImKkrvU6kittm8fG1cR/Crosslife Предлагаю организовать работу по часам, или по ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад