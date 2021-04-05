Ищем фронтенд-разработчика для доработки веб-приложения на Angular 11. Работа по часам или неделям с ежедневной выгрузкой кода на GitHub. Необходим опыт работы с Angular и возможность быть на связи в оговоренное время. Укажите опыт, ставку и доступное время для проекта.