motive-do

Андрей motive-do

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Диктор для озвучки текста на английском (женский голос)

    Необходимо озвучить текст на английском языке женским голосом. Важно предоставить пример озвучки и ориентировочную стоимость услуг. Озвучивание должно быть качественным и соответствовать заданному тексту.

    Озвучивание18 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • PHP разработка на UMI.CMS

    Ищется разработчик PHP для доработки интернет-магазина на UMI.CMS. Работа по часам, ставка 1000 руб/час. Необходимо взаимодействие через таск-менеджер и ежедневная выгрузка кода на GitHub. Укажите опыт работы с UMI.CMS, доступные часы в неделю и город.

    PHP
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка макетов FIGMA

    Необходимо сверстать макеты из Figma с учетом адаптивной и кроссбраузерной верстки. Требуется чистая верстка без использования Bootstrap, следуя методологии БЭМ. Укажите свой город, оценку работы и опыт в данной сфере.

    BootstrapFigma
    HTML-верстка48 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенос интернет-магазина с Битрикса на Laravel

    Ищется команда разработки для переноса интернет-магазина с Битрикса на Laravel. Необходимо сохранить весь функционал, включая каталог товаров, обмен с 1С, оформление заказов, интеграции с платежными системами и другими сервисами. Требуется аналитика текущего сайта и написание ТЗ. Срок реализации - до конца декабря 2022.

    Laravel
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Провести анализ сайта и написать ТЗ текущего функционала

    Требуется провести анализ текущего интернет-магазина, который дорабатывался на протяжении 6 лет, и составить полное техническое задание на его функционал. Необходимо собрать всю информацию и оформить ее в виде документации для дальнейшей работы.

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Переезд существующего интернет-магазина на laravel

    $15

    Требуется разработка интернет-магазина на Laravel с интеграцией готовой верстки и админки. Особенности проекта включают интеграцию с 1С, dadata и платежной системой, а также реализацию фильтров, отзывов и вопросов/ответов. Работа организована по часам или неделям с использованием таск-менеджера и gitHub.

    Laravel
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка сервиса здорового образа жизни на Laravel

    Требуется разработка сервиса здорового образа жизни на Laravel с функциями API и админки на Vue. Сервис включает просмотр видео с YouTube и добавление отчетов. Работа в связке с фронтендером, документация в swagger. Предлагается почасовая оплата, работа через таск-менеджер и GitHub. Укажите город, ставку, опыт с Laravel и доступные часы в неделю.

    LaravelVue.js
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • PHP разработчик на UMI.CMS

    Требуется PHP разработчик для доработки интернет-магазина на платформе UMI.CMS. Работа ведется по часам или неделям, с оценкой задач в еженедельных встречах. Обязательна ежедневная выгрузка кода на GitHub и поддержание связи в рабочее время по Москве. Укажите опыт работы с UMI.CMS, ставку и доступные часы в неделю.

    PHP
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработчик PHP

    Требуется разработчик PHP для доработки интернет-магазина на версии 7.2. Работа организована по часам или неделям с использованием таск-менеджера. Обязательная выгрузка кода на GitHub и связь в оговоренное время. Укажите опыт, ставку и доступное время для проекта.

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка фронтенда на Angular

    Ищем фронтенд-разработчика для доработки веб-приложения на Angular 11. Работа по часам или неделям с ежедневной выгрузкой кода на GitHub. Необходим опыт работы с Angular и возможность быть на связи в оговоренное время. Укажите опыт, ставку и доступное время для проекта.

    Angular
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка на CMS Bitrix

    Ищется разработчик на CMS Bitrix для доработки интернет-магазина. Работа организована по часам или неделям, с ежедневной выгрузкой кода на GitHub. Обязательное условие - быть на связи в оговоренное время. В ответе укажите опыт работы с Битриксом, ставку и доступные часы для проекта.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка ionic-framework

    Требуется верстка страниц из Figma для ionic-framework. Необходима кросс-браузерная адаптация под мобильные устройства и планшеты/ПК с использованием компонентов Ionic. Оценка проекта по часовой ставке. Укажите опыт работы с Ionic, ставку в час и доступные часы в неделю.

    Figma
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка на CMS Bitrix

    Ищется разработчик для доработки интернет-магазина на CMS Bitrix. Работа организована по часам или неделям с постоянной связью и выгрузкой кода на GitHub. Укажите опыт работы, ставку и доступное время для проекта.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Битрикс PHP разработчик Удаленно

    Ищется PHP разработчик с опытом на CMS Bitrix от 2-х лет. Задачи включают разработку и поддержку сайтов, интеграцию с сервисами и внедрение нового функционала. Требуется знание PHP 7+, SOLID, REST API, Bitrix Framework, Git и SQL. Плюсом будет опыт с UMI.CMS и интеграцией с 1С. Работа удаленная с гибким графиком и митапами.

    GitJavaScriptjQueryPHP
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка интернет-магазина на Bitrix

    Необходимо доработать интернет-магазин на Bitrix.  Кратко что нужно сделать: - Доработка админ панели: загрузка списка склад-магазинов. Список СМов выводится выпадающим списком в корзине при выборе самовывоза - Настройка почтовых ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка на Bitrix Битрикс

    Необходимо участие в 2-х проектах на Битриксе.  Первый проект - разработка с нуля модуля на Битрикс. ТЗ скину кандидатам.  Второй проект - доработка интернет-магазина на Битрикс. (Доработка заказов, Включая работы по интеграции с ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • QA Engineer / Тестировщик

    Задачи — Ручное функциональное тестирование новых и существующих сайтов, веб-приложений, мобильных приложений IOS/Android — Регрессионное и smoke тестирование — Разработка и поддержка тестовой документации (чек-листы, тест-кейсы, тест-планы) — ...

    AndroidGitiOS
    Тестирование ПО9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Методист курсов, Педагогическое проектирование для создания спортивной

    Для проекта crosslife.me необходимо участие в разработке спортивных программ. Требуется работа с автором по структурированию, наполнению, самой идее курса. разработка системы геймификации, поддержка на курсе пользователей, сбор аналитики и обратной связи от курса.  Если ...

    Уроки и Репетиторство1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать бекенд (API) для сервиса на Laravel

    Необходимо разработать бекэнд сервиса на Laravel. Необходимо будет работать в связке с фронтендером.  Есть подробное ТЗ всего проекта. Оценить сложность проекта можно по макету https://www.figma.com/file/XKgImKkrvU6kittm8fG1cR/Crosslife Предлагаю организовать работу по часам, или по ...

    Laravel
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров

tonoyan-vazgen
Вазген 
34 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Доработки на Laravel
Laravel
Оплата была вобремя. Всегда был на связи. Однозначно рекомендую!!
Отличное и качественное выполнение работ по доработкам на latavel. Рекомендую.
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