Провести анализ сайта и написать ТЗ текущего функционала

Управление проектамиЗакрыт3 заявки624 просмотра
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Добрый день!Необходимо проанализировать и написать ТЗ, или техническую документацию, на текущий интернет-магазин.Магазин дорабатывался, видоизменялся в течении последних 6 лет. Необходимо собрать все в одном месте.

2 года назад
motive-do
Андрей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад