Провести анализ сайта и написать ТЗ текущего функционала

Добрый день, фрилансеры! Мне срочно необходимо найти человека, который займется [b]поиском проекта по графическому или веб дизайну[/b] Вам не нужно обладать какими-то дизайнерскими навыками, вы должны хорошо знать где искать, общаться с клиентами и выступать в качестве ...