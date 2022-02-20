Услуги патентного брокера.

Добрый день.Общая информация - я зарегестрировал патент в России на изготовление нового вида снеков. Такого вида снеков не выпускает никто в мире. Изготавливаются из обычных макаронных изделий. Они просты в производстве, вкусные и могут стать третьеми в мире по продажам после чипсов и сухариков. После нескольких стадий термической обработки они становятся хрустящим, вкусным, с красивой светло- коричневой корочкой. Все просто.Мной также подана заявка в Евразес на регистрацию патента и направлены документы на раскрытие воможности регистрации патента в 150 странах мира.Моя цель - продать патент.

На сегодняшний день подготвлена презентация, переведена на английский и китайский языки.

Мне нужен патентный брокер.

Задачи:

1. Составление плана продажи патента. Составление списка компаний для рассылки. Область распространения - абсолютно все мировые и Российские компании, занимающиеся производством продуктов питания.

2. Рассылка презентации в компании, занимающиеся производством продуктов питания.

3. Ведение предварительных переговоров. Информирование работодателя (т.е. меня) обо всех контактах. Согласование со мной всех переговоров, предоставление всей информации о контактах и переговорах.

Патентный брокер должен:

1. Представлять мои интересы.

2. Проводить предварительные переговоры с потенциальными покупателями.

3. Знать английский язык.

4. Организовать рассылку, контролировать и продвигать продажу патента.

В случае продажи патента - патентный брокер получает 10 % от стоимости продажи патента после вычета налогов. Начальная стоимость продажи патента - 70 млн. руб.