Добрый день Нужно единоразово организовать работу по созданию нового сервиса. Это система подтверждения подлинности сертификатов. Целевая аудитория - учебные центры, организаторы курсов, мастер-классов, специализированные академии. Рынок - РФ. Сфера - Beauty. Задачи для руководителя проекта: - Управление проектом: ...
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Составить этапы проекта по техническому заданию
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