Составить этапы проекта по техническому заданию

Управление проектамиЗакрыт5 заявок1032 просмотра
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Составить этапы проекта по  техническому заданию

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад