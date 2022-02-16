Нужно создать прототип лендинга для инфо курса

Управление проектамиЗакрыт2 заявки698 просмотров
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Нужно создать прототип лендинга для инфо курса (тематика - эротика)

Нужно придумать все тексты для сайта(одностраничник) и расположение блоков, кнопок. 

2 года назад
denis7778
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад