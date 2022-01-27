Нужен разработчик для Opencart

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок549 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт (интернет магазин) уже создан, но он неправильно работает. Возможно это произошло после переноса на другой сервер. Сейчас не могу установить модуль для интернет эквайринг - люди установили на сервере, но он не показывается на сайте. Еще есть проблемы.

OpenCart
2 года назад
molly2022
Молли 
63 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Доработать кастомный плагин для woocommerce

    Добрый день, имеется плагин, позволяющий заказать на карточке товара сразу два товара с разными атрибутами, но к сожалению плагин в корзину добавляет не отдельно два товара с разными атрибутами, а один товар с двумя атрибутами.  Нужно сделать ...

    WooCommerce
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Автоматическая загрузка товаров из прайса prestashop - изменить

    Добрый день! На сайте [url=https://kazanovasuper.com/]https://kazanovasuper.com/[/url] на prestashop настроен скрипт автоматической загрузки товаров из прайса с ценами по указанным ссылкам: [url=http://softland24.com.ua/export/full_products_retail.yml]http://softland24.com.ua/export/full_products_retail.yml[/url] [url=http://softland24.com.ua/export/full_products_retail.csv]http://softland24.com.ua/export/products_retail.yml[/url] На сегодня изменили поставщика. Примеры новых файлов: http://blissclub.com.ua/user/downloadyml?hash=aac6a1f4dafc6bc58d49a83630efcb64&amp;filename=full_products_retail.yml http://blissclub.com.ua/user/downloadyml?hash=aac6a1f4dafc6bc58d49a83630efcb64&amp;filename=products_retail.yml Нужно удалить все товары с сайта и заново загрузить от нового поставщика. Сделать  ...

    Prestashop
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка онлайн магазина на Shopify или WooCommerce

    Нужно разработать интернет магазин на Shopify или WooCommerce, не понятно что будет лучше...Для проекта не потребуется кастомной темы или создания дизайна. Будем использовать готовый бесплатный шаблон. [b]Требования к разработчику[/b] [list] [*]Опыт работы с Shopify ...

    WooCommerce
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка магазина на Битрикс через REST API

    Нужна доработка рабочего сайта на Битрикс для предоставления REST API отдельному фронтенду: данные товаров, категорий, отправка-получение корзины, информация от служб доставки и оплата должны работать через REST API. Также потребуется добавление\настройка дополнительных полей товаров и прочие ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно установить API Conversions

    Доброго времени суток. Есть интернет магазин на фреймворке Laravel 8.0. Нужно на него установить API Conversions.  Возможность получать информацию о: - покупка - корзина с добавленным - просмотр веб-сайтов - подписки по электронной почте - выписка - клиенты - реклама

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Интеграция интернет-магазина wordpress с поставщиком ASWO

    Есть интернет-магазин на wordpress. Необходимо сделать интеграцию с поставщиком ASWO для поиска по их каталогу Есть подробная документация от самого поставщика [url=https://shop.euras.com/admin/Dok/eed-doku-eng.php]https://shop.euras.com/admin/Dok/eed-doku-eng.php[/url] И есть готовая интеграция для opencart. Ее можно использовать как основу

    WordPress
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Устранить проблемы в работе магазина в ВК

    Здравствуйте, необходимо выполнить задание, описанное ниже, если справитесь хорошо, обратимся ещё и ещё! Нам нужны хорошие фрилансеры - исполнители! Работы много! Описание: у сервиса доставки суши и роллов есть онлайн магазин в Вконтакте. Раньше с ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    2 года назад