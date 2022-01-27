Нужен разработчик для Opencart

Добрый день, имеется плагин, позволяющий заказать на карточке товара сразу два товара с разными атрибутами, но к сожалению плагин в корзину добавляет не отдельно два товара с разными атрибутами, а один товар с двумя атрибутами. Нужно сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт (интернет магазин) уже создан, но он неправильно работает. Возможно это произошло после переноса на другой сервер. Сейчас не могу установить модуль для интернет эквайринг - люди установили на сервере, но он не показывается на сайте. Еще есть проблемы.
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