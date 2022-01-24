Устранить проблемы в работе магазина в ВК

Здравствуйте, необходимо выполнить задание, описанное ниже, если справитесь хорошо, обратимся ещё и ещё! Нам нужны хорошие фрилансеры - исполнители! Работы много! Описание: у сервиса доставки суши и роллов есть онлайн магазин в Вконтакте. Раньше с магазина приходили email-уведомления о заказе на кухню предприятия. Сейчас письма приходят, но в них указана только сумма заказа и телефон заказчика – отсутствует перечень заказанных блюд. Также уведомления приходят с адреса настройщиков, которые делали настройку магазина, а не с адреса заказчика.

Задача:

Настроить магазин так, чтобы email- уведомления содержали в себе полную информацию: 1. Выбранные позиции (еда) 2. Сумма заказа 3. Контакты заказчика

Настроить работу магазина так, чтобы заказы приходили точно на адрес сервиса доставки, а не на какой-то другой.

Результат работы: правильно функционирующий магазин

Срок и оплата: срок выполнения 2 дня, стоимость – предлагайте свой вариант.

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