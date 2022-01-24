Создание сайта на Opencart

Интернет-магазиныЗакрыт10 заявок607 просмотров
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Есть шаблон сайта на основе которого необходимо создать сайт, интернет магазин. Дизайн есть в фигме. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GsaoEyMYLmImJQ1wRd5IcT6OhSwAUtjusb2h2dcrl5g/edit?usp=sharing. Пишите цену и сроки. Без опыта просьба не беспокоить

OpenCart
2 года назад
Glancermen
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
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