Glancermen

Дима Ефремов Glancermen

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание сайта на Opencart

    Требуется разработка интернет-магазина на основе готового шаблона Opencart. Дизайн предоставлен в Figma. Ожидается указание цены и сроков выполнения. Без опыта просьба не беспокоить.

    FigmaOpencart
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание сайта на Shopware

    Требуется специалист для разработки интернет-магазина на платформе Shopware. Дизайн уже готов и предоставлен в Фигме. Ожидается качественная реализация проекта с учетом всех деталей.

    Figma
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт на Тильде

    Требуется разработать простой сайт на Тильде по готовому макету из Figma. Сайт будет включать 8 страниц. Исполнители без опыта не рассматриваются. Работа выполняется «под ключ».

    FigmaTilda
    Сайты «под ключ»41 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Составления семантического ядра сайта

    Требуется составить семантическое ядро для сайта на тему 'Стеновые панели' и разработать карту сайта с распределением запросов по страницам. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения задачи.

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать код-ревью

    Необходимо провести код-ревью для сайта НФТ аукциона. Оцените выполненные работы и определите, какие доработки требуются. Обратите внимание, что не следует обращаться к людям без опыта в создании НФТ токенов.

    NFT
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Небольшой сайт с НФТ аукционом (не маркетплейс)

    Ищется специалист для завершения разработки сайта с НФТ аукционом. Проект недоделан предыдущим программистом. Предоставляем ТЗ и ссылку на текущую версию сайта. Нужен серьезный программист для качественной доработки. Возможность получения дополнительных заказов при успешном сотрудничестве.

    NFT
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад