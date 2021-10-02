Glancermen

Требуется разработка интернет-магазина на основе готового шаблона Opencart. Дизайн предоставлен в Figma. Ожидается указание цены и сроков выполнения. Без опыта просьба не беспокоить.
- Интернет-магазины10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать тексты для сайта, посвященного стеновым панелям. Срок выполнения — сегодня. Ищутся фрилансеры с опытом в копирайтинге. Без опыта просьба не беспокоить.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для разработки интернет-магазина на платформе Shopware. Дизайн уже готов и предоставлен в Фигме. Ожидается качественная реализация проекта с учетом всех деталей.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать простой сайт на Тильде по готовому макету из Figma. Сайт будет включать 8 страниц. Исполнители без опыта не рассматриваются. Работа выполняется «под ключ».Сайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется составить семантическое ядро для сайта на тему 'Стеновые панели' и разработать карту сайта с распределением запросов по страницам. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения задачи.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо провести код-ревью для сайта НФТ аукциона. Оцените выполненные работы и определите, какие доработки требуются. Обратите внимание, что не следует обращаться к людям без опыта в создании НФТ токенов.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Ищется специалист для завершения разработки сайта с НФТ аукционом. Проект недоделан предыдущим программистом. Предоставляем ТЗ и ссылку на текущую версию сайта. Нужен серьезный программист для качественной доработки. Возможность получения дополнительных заказов при успешном сотрудничестве.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад