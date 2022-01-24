Сделать сайт на Opencart

Здравствуйте. Ищу фрилансера, php-разработчик с опытом от 2 лет. Предстоит взять на себя обязанности по разработке и поддержке проекта - не сложное веб приложение. Можно удаленно, но желательно из МО или Москва. Желательно с кейсами интернет-магазинов. Работа ...