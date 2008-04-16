Особая черта этого человека - точность. Во внимание будет приниматься любая деталь вашего технического задания. Регламенты, принятые у Станислава, наверное, на первый взгляд покажутся лишними, но в процессе работы Вы поймете всю их необходимость. Станислав - профессионал своего дела. Все сделано со вкусом и стильно: "попал в цвет с первого раза". Удивительно! В практике работы с дизайнерами - это первый человек. Только лучшие впечатления!