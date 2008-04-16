miridea

Станислав Мялицын miridea

 
39 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 часа назад
Уникальный дизайн и сайты под ключ любой сложности

Логотип, Дизайн сайта, вёрстка, программирование/доработка, продвижение – любой сложности.

Закажите всё в одном месте!

﻿﻿✏️ Напишите мне:

Или позвоните...

👍 Преимущества сотрудничества со мной:

  • 18 лет успешно разрабатываю сайты и дизайн к ним
  • выполняю работу качественно и ответственно.
  • по мимо дизайна делаю сайты под ключ, логотипы и отдельно программирование (в том числе доработки любой сложности).
  • программирую на многих известных движках (WordPress, Modx, Bitrix, OpenCart, Yii, Django, Laravel, Zend, Ruby on Rails)
  • берусь за проекты любой сложности, в том числе и высоконагруженные. работаю со своей большой командой.
  • разрабатываю Ios и Android приложения со своей командой.
  • при заказе сайта у меня, дарю год оплаченного хостинга с дальнейшей пролонгацией в одной из ТОПовых хостинговых компаний.
  • в команде есть опытные специалисты по копирайтингу, наполнению и продвижению сайтов

👉 Берусь за доработки!

  • WordPress
  • ModX
  • Bitrix
  • OpenCart
  • Drupal
  • Самописные движки
  • Фреймворки
  • Моб.приложения

 Готов к встречам в городах:

  • Москва
  • Рига
  • Львов, Украина
  • Екатеринбург
  • Тула
Стоимость, условия и сроки работы оговариваются индивидуально.
WordPressOpenCartLaravelДизайн сайтаAndroidiOSЛоготип для сайтаMODXDrupalDjango
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Brim
41 годКазахстан
16 лет в сервисе
Был
год назад
$1500
10 баллов
9 лет назад
Редизайн сайта ветеринарной клиники Биоконтроль
ок
+
Ответный отзыв
jiexko
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2000
10 баллов
13 лет назад
Дизайн сайта saas-продукта
Отлично получилось! Станислав неразговорчив, но слушать умеет и умеет из "потока мыслей" формировать правильное представление о том, что действительно необходимо сделать. Еще одна очень важная черта для дизайнера - внимание к деталям. Спасибо!
С Евгением очень приятно работать, четкие задачи, своевременная оплата, в итоге получается отличный результат
Ответный отзыв
atemixx
Артем 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1210
10 баллов
15 лет назад
Лого и дизайн сайта посуды. Срочно!
Особая черта этого человека - точность. Во внимание будет приниматься любая деталь вашего технического задания. Регламенты, принятые у Станислава, наверное, на первый взгляд покажутся лишними, но в процессе работы Вы поймете всю их необходимость. Станислав - профессионал своего дела. Все сделано со вкусом и стильно: "попал в цвет с первого раза". Удивительно! В практике работы с дизайнерами - это первый человек. Только лучшие впечатления!
Отличный заказчик, ни каких задержек с оплатой, четкая постановка задачи. Рекомендую как хорошего, платежеспособного человека.
Ответный отзыв
spancheva
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$400
10 баллов
16 лет назад
Дизайн сайта по судоку
Сделано: Красиво. Грамотно. В срок. Качественно. Продумано. С душой. Довольна. Спасибо.
+
Ответный отзыв
spancheva
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$1000
10 баллов
16 лет назад
Сделать сайт на тему товары для отдыха и дачи
Ни минуты не пожалела о выборе фрилансера. Работа была сдана раньше срока в великолепном исполнении,с соблюдением всех пожеланий. Не часто такое увидишь сочетание... Спасибо.
+
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
4 отзыва
от $750
от 30 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
2 отзыва
от $1000
от 45 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$18/час
от $80от 1 дня
нет рейтинга