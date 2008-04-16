Станислав Мялицын mirideamiridea
39 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 часа назад
Уникальный дизайн и сайты под ключ любой сложности
Логотип, Дизайн сайта, вёрстка, программирование/доработка, продвижение – любой сложности.Закажите всё в одном месте!
✏️ Напишите мне:
- E-mail: stas @ miridea.ru
- Skype: richstyle
- Telegram: @miridea
- WhatsApp: +79037771959
👍 Преимущества сотрудничества со мной:
- 18 лет успешно разрабатываю сайты и дизайн к ним
- выполняю работу качественно и ответственно.
- по мимо дизайна делаю сайты под ключ, логотипы и отдельно программирование (в том числе доработки любой сложности).
- программирую на многих известных движках (WordPress, Modx, Bitrix, OpenCart, Yii, Django, Laravel, Zend, Ruby on Rails)
- берусь за проекты любой сложности, в том числе и высоконагруженные. работаю со своей большой командой.
- разрабатываю Ios и Android приложения со своей командой.
- при заказе сайта у меня, дарю год оплаченного хостинга с дальнейшей пролонгацией в одной из ТОПовых хостинговых компаний.
- в команде есть опытные специалисты по копирайтингу, наполнению и продвижению сайтов
👉 Берусь за доработки!
- WordPress
- ModX
- Bitrix
- OpenCart
- Drupal
- Самописные движки
- Фреймворки
- Моб.приложения
Готов к встречам в городах:
- Москва
- Рига
- Львов, Украина
- Екатеринбург
- Тула
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$1500
10 баллов
9 лет назад
$2000
10 баллов
13 лет назад
Отлично получилось! Станислав неразговорчив, но слушать умеет и умеет из "потока мыслей" формировать правильное представление о том, что действительно необходимо сделать. Еще одна очень важная черта для дизайнера - внимание к деталям. Спасибо!
Ответный отзыв
С Евгением очень приятно работать, четкие задачи, своевременная оплата, в итоге получается отличный результат
$1210
10 баллов
15 лет назад
Особая черта этого человека - точность. Во внимание будет приниматься любая деталь вашего технического задания. Регламенты, принятые у Станислава, наверное, на первый взгляд покажутся лишними, но в процессе работы Вы поймете всю их необходимость. Станислав - профессионал своего дела. Все сделано со вкусом и стильно: "попал в цвет с первого раза". Удивительно! В практике работы с дизайнерами - это первый человек. Только лучшие впечатления!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, ни каких задержек с оплатой, четкая постановка задачи. Рекомендую как хорошего, платежеспособного человека.
$400
10 баллов
16 лет назад
Сделано: Красиво. Грамотно. В срок. Качественно. Продумано. С душой. Довольна. Спасибо.
$1000
10 баллов
16 лет назад
Ни минуты не пожалела о выборе фрилансера. Работа была сдана раньше срока в великолепном исполнении,с соблюдением всех пожеланий. Не часто такое увидишь сочетание... Спасибо.
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $200
от 5 дней
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