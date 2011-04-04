jiexko

Евгений jiexko

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

20 лет в области веб-программирования.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$700
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Flat-анимация, промо-ролик

    Необходимо сделать анимацию промо-ролика. Девять сцен, включая заставку и заключку, в среднем по 25 секунд, плюс отбивки - всего примерно на 4 минуты. Сцены и персонажи отрисованы в AI (пример в аттаче), поддержка художника есть. ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка клиента для DocsVision

    Задача: автоматизировать экспорт данных из DocsVision. Требуется разработать клиентский компонент, с функциями: 1. взять последние карточки с сервера 2. сделать экспорт карточек в XML 3. сделать экспорт аттачей в этих карточках ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта на Друпал 7

    Есть сайт, на котором стандартными средствами (имеется в виду - без использования модулей третих компаний) реализована библиотека альбомов и фотографий. Хочется фичу пакетной загрузки фотографий в указанный альбом, с проставленными категориями и тегами.

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать шапку для клубного форума

    Форум есть - forum.volvoforlife.ru, шапка на нем тоже есть. Нужно шапку сделать более подходящей новой версии форума - добавить объем. Если есть другие идеи - готов выслушать. Указывайте сразу желаемую оплату, ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать сайт на Друпал

    Функционал по крупному следующий: 1. новости 2. статьи (поддержка журнального оффлайн-издания) 3. библиотека фотографий Также нужно будет перенести информацию со старого сайта и привязать дизайн.

    Drupal
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переработка новостей

    $350

    Для новостного ресурса требуется перерабатывать новости. Тематика новостей любая. В день необходимо будет выдавать по десятку новостей. Обработка заключается в выкидывании из новости воды, выяснения первоисточника, дополнения ключевыми значимыми сведениями.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание портала в области туризма

    По задумке портал будет включать в себя: 1. новости в области туризма 2. статьи по вопросам туризма (поддержка журнального оффлайн-издания) 3. каталог мест отдыха с возможностью бронирования-заказа 4. социальные фишки: регистрация, ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта медиа-библиотеки

    Требуется создать корпоративную медиа-библиотеку, которая будет использоваться как сотрудниками компании, так и внешними пользователями. Под медиа-библиотекой понимается хранилище фотографий и видео. Каждая фотка и каждое видео может быть в одном или ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Веб-программист, веб-мастер

    Неспешно подыскиваю человека на роль подмастерья. Вырастите - будете Мастером. Уже Мастер? Отлично. Почитайте тоже, вдруг это то, что вы ищете. Необходимо осуществлять поддержку ряда проектов, а также делать новые. Есть ...

    ASP.NETCSSDrupalHTMLJavaScript
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка скрипта Webasyst приема данных из XML

    Для интернет-магазина на webasyst требуется доработать скрипт приема данных из 1С. По умолчанию этот скрипт не работает с картинками (не учитывает, что о них вообще есть информация в файле), а 1С выгружает информацию только об ...

    MySQLPHPWebasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт заливки картинок на ftp. C#

    Требуется сделать консольное приложение на C#. Берутся картинки из локального каталога (gif, jpg, png), включая все подкаталоги, для каждой картинки генерируется превьюшка и картинка среднего размера (имя файла - то же, что ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка отчетов под Stimulsoft Report .NET

    Необходимо разработать ряд отчетов. Отчеты по факту не являются отчетами, а являются документами (договор, соглашение, заявки и тому подобное, может быть будут бух. документы типа счета, счет-фактуры, акта). Объем работ (всего порядка 10-20 разных документов), ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Отрисовать макеты дизайна

    Необходимо отрисовать два макета дизайна (только первые страницы, есть нарисованная структура блоков). Отрисовать не детально, а именно так, как и представляются первые макеты дизайна. Если заказчику понравится, то будем дорабатывать. Тематика ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка сайта на WP. Персонально для westry

    1. Определены места под баннеры (в шапке, в основном поле, в правой колонке), необходимо сделать управление баннерами. Баннеры могут быть гиф и флеш, смена баннеров не должна требовать админских прав (лучше всего роль "автора") и ...

    HTMLWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Увеличить баннеры

    Нужно: 1. перерисовать флеш-баннер 468x60 в размер 600x120 (исходников нет), 2. увеличить размер gif-баннера до 550px по ширине, немного его дорисовав. Баннеры в аттаче. Сделать нужно сегодня.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

victor_andreev
Виктор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$700
10 баллов
6 лет назад
Flat-анимация, промо-ролик
Евгений, спасибо за интересную работу! Обязательно поработаем еще
Ребята сильно загружены, но делают отлично! Рекомендую и сам к ним еще вернусь. Спасибо!
Ответный отзыв
Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
12 дней назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Отрисовать макеты дизайна
Очень хороший заказчик! Четко поставлена задача и требования. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!
Сроки были жесткими - меньше суток. Результат суперский, спасибо большое! Надеюсь, еще поработаем вместе. =)
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Rascal
Рустам 
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Скрипт заливки картинок на ftp. C#
Оплата в срок. Приятно работать.
Все в срок, ровно то, что и заказывал. Спасибо!
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miridea
40 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$2000
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта saas-продукта
С Евгением очень приятно работать, четкие задачи, своевременная оплата, в итоге получается отличный результат
Отлично получилось! Станислав неразговорчив, но слушать умеет и умеет из "потока мыслей" формировать правильное представление о том, что действительно необходимо сделать. Еще одна очень важная черта для дизайнера - внимание к деталям. Спасибо!
Ответный отзыв
Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1400
10 баллов
14 лет назад
Интерфейс веб-приложения saas-сервиса
Спасибо Евгению за интересный и объемный проект, где можно было и подумать и поработать на славу. Оплата полная, общение приятное, ТЗ предоставлено. Рекомендую всем, как грамотного и честного заказчика и, конечно же, сама продолжу сотрудничество! Спасибо!
Александра может работать как четко по ТЗ, так и предлагать собственное видение. Быстро находит нужный стиль, без лишних слов дорабатывает и перерабатывает нужные элементы, не пугается сложностей в проекте. Спасибо! Обязательно продолжим сотрудничество.
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