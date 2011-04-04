Необходимо сделать анимацию промо-ролика. Девять сцен, включая заставку и заключку, в среднем по 25 секунд, плюс отбивки - всего примерно на 4 минуты. Сцены и персонажи отрисованы в AI (пример в аттаче), поддержка художника есть. ...
- Анимация1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задача: автоматизировать экспорт данных из DocsVision. Требуется разработать клиентский компонент, с функциями: 1. взять последние карточки с сервера 2. сделать экспорт карточек в XML 3. сделать экспорт аттачей в этих карточках ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сайт, на котором стандартными средствами (имеется в виду - без использования модулей третих компаний) реализована библиотека альбомов и фотографий. Хочется фичу пакетной загрузки фотографий в указанный альбом, с проставленными категориями и тегами.Закрыт13 лет назад
Форум есть - forum.volvoforlife.ru, шапка на нем тоже есть. Нужно шапку сделать более подходящей новой версии форума - добавить объем. Если есть другие идеи - готов выслушать. Указывайте сразу желаемую оплату, ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт13 лет назад
Функционал по крупному следующий: 1. новости 2. статьи (поддержка журнального оффлайн-издания) 3. библиотека фотографий Также нужно будет перенести информацию со старого сайта и привязать дизайн.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Со всеми элементами, которые есть в макетах. Возможно под Drupal (сейчас этот вопрос решается). Кроссбраузерно, дивная верстка, CSS, jquery (есть динамические элементы). Срок: 2-3 дня. ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $350
Для новостного ресурса требуется перерабатывать новости. Тематика новостей любая. В день необходимо будет выдавать по десятку новостей. Обработка заключается в выкидывании из новости воды, выяснения первоисточника, дополнения ключевыми значимыми сведениями.Копирайтинг13 заявокЗакрыт14 лет назад
По задумке портал будет включать в себя: 1. новости в области туризма 2. статьи по вопросам туризма (поддержка журнального оффлайн-издания) 3. каталог мест отдыха с возможностью бронирования-заказа 4. социальные фишки: регистрация, ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется создать корпоративную медиа-библиотеку, которая будет использоваться как сотрудниками компании, так и внешними пользователями. Под медиа-библиотекой понимается хранилище фотографий и видео. Каждая фотка и каждое видео может быть в одном или ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Неспешно подыскиваю человека на роль подмастерья. Вырастите - будете Мастером. Уже Мастер? Отлично. Почитайте тоже, вдруг это то, что вы ищете. Необходимо осуществлять поддержку ряда проектов, а также делать новые. Есть ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Для интернет-магазина на webasyst требуется доработать скрипт приема данных из 1С. По умолчанию этот скрипт не работает с картинками (не учитывает, что о них вообще есть информация в файле), а 1С выгружает информацию только об ...Закрыт14 лет назад
Требуется сделать консольное приложение на C#. Берутся картинки из локального каталога (gif, jpg, png), включая все подкаталоги, для каждой картинки генерируется превьюшка и картинка среднего размера (имя файла - то же, что ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо разработать ряд отчетов. Отчеты по факту не являются отчетами, а являются документами (договор, соглашение, заявки и тому подобное, может быть будут бух. документы типа счета, счет-фактуры, акта). Объем работ (всего порядка 10-20 разных документов), ...Прочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна клиентская часть для сетевой игры в рулетку. Пример реализации можно посмотреть здесь: http://gamemenu.ru/ Дизайн есть, серверная часть есть.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо отрисовать два макета дизайна (только первые страницы, есть нарисованная структура блоков). Отрисовать не детально, а именно так, как и представляются первые макеты дизайна. Если заказчику понравится, то будем дорабатывать. Тематика ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужна клиентская часть для сетевой игры в рулетку. Пример реализации можно посмотреть здесь: http://gamemenu.ru/ Дизайн есть, серверная часть есть.Закрыт14 лет назад
Сценарий открытки такой: 1. Анимация в черно-белом стиле старого кино. В небе, в лучах солнца летит военный самолет времен Второй Мировой (Як-9). 2. Эффект смены кадра и перед нами уже ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
1. Определены места под баннеры (в шапке, в основном поле, в правой колонке), необходимо сделать управление баннерами. Баннеры могут быть гиф и флеш, смена баннеров не должна требовать админских прав (лучше всего роль "автора") и ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно: 1. перерисовать флеш-баннер 468x60 в размер 600x120 (исходников нет), 2. увеличить размер gif-баннера до 550px по ширине, немного его дорисовав. Баннеры в аттаче. Сделать нужно сегодня.Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Для помощи в большом проекте требуется веб-программист. Требования: 1. программирование на ASP.NET C# 2. хотя бы одна разработка на ASP.NET MVC (это важно) 3. хотя бы одна ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад