Alwaysonly

Сергей Alwaysonly

 
42 годаУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создания сайтов ,Flash, Интернет магазин, эксклюзивный дизайн

Создания сайтов, Flash, магазинов, разработка логотипов, flash презентации, баннера

Flash
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Отзывы заказчиков
ptaxaufa
Тагир 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Флеш-баннер автмобильная тематика
Работы были выполнены быстро и качественно
Все отлично!
Ответный отзыв
GromAV
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Необходимо разработать сайт для компьютерной фирмы
Работа была выполнена качественно и в срок
Приятный , лёгкий в общении человек. Чётко дал понять что ему нужно. Задержки с оплатой не было. Рекомендую всем для сотрудничества.
Ответный отзыв
a1z
Юма 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$430
10 баллов
11 лет назад
Разработка сайта для Финансовой компании под ключ
Огромное спасибо за качественную работу. С Сергеем работаем давно. Все работы по дизайну и верстке в оговоренные сроки и с высоким качеством. Дизайн на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству. Со своей стороны намерена и дальше работать по другим проектам. Желаю успехов и креативности!
Работать с Евгенией не первый раз и работа - одно удовольствие! Четкая задача, моментальная оплата, и то что необходимое предоставляется для проекта. Остались только положительные эмоции. Рекомендую!
Ответный отзыв
premier1
Илья 
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Сайт фитнес-центра на Joomla
Сергею большое спасибо! Работает четко, профессионально, оперативно. Полное понимание ТЗ. Сделано все, плюс многое в виде бонуса. На вкус и цвет нет товарищей, но по мнению большого количества незаинтересованных лиц - дизайн отличный! Также Сергей помог в наполнении сайта. Наша оценка 10+, будем и в дальнейшем обращаться. Всем рекомендую!
Всегда приятно работать с адекватными людьми, знающими чего они хотят. Четкое ТЗ, эффективная и быстрая связь, своевременная оплата. Большое спасибо за сотрудничество.
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t1p
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$310
10 баллов
11 лет назад
Сайт магазина мебели
С Сергеем и его командой сотрудничаю давно, профессионал высокого класса. Все мои заказанные проекты как правило были выполнены раньше оговоренного срока, дизайном всегда доволен.Рекомендую обращаться Сергею, человек слова, взятые обязательства всегда выполняет. Успехов и процветания!!!!
Четкое понимание целей, быстрая обратная связь, своевременная оплата в полном объеме. Сотрудничеством очень доволен.
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