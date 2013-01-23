Огромное спасибо за качественную работу. С Сергеем работаем давно. Все работы по дизайну и верстке в оговоренные сроки и с высоким качеством. Дизайн на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству. Со своей стороны намерена и дальше работать по другим проектам. Желаю успехов и креативности!