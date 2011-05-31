Добрый день! Для webasyst v3.05 Необходимо разработать ожидаемую доставку товара до покупателя, чтобы в карточке товара было указано, что этот товар готов к выдаче такого-то числа. При этом необходимо учитывать праздничные дни. Примерный ...
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день необходимо сделать плагин для webasyst ver 3.05-3.09 Который будет расчитывать бонусы покупателям за приобретение товаров в интернет магазине. Точно такой как здесь http://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/bonuses/ Возможность начислять бонусы клиентам за их ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $550
Добрый день! Необходимо создать сайт для гостевого дома http://www.booking.com/hotel/ru/tatiana-guest-house-lazarevskoe.ru.html?sid=50581e2992b1c83c511b35d7346e6aeb;dcid=1 Сайт с возможностью бронирования номеров в доме (он-лайн бронирование через booking.com, коды предоставляются) Страницы Сайта Главная Номера ...Закрыт11 лет назад
Добрый день! Нужен специалист чтобы изменить работу, доработать парсер интернет магазина а) Разделить работу парсера на 2 части 1. Первая часть наполняет магазин товарами из прайс листа поставщика 2. Вторая часть ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Необходимо разработать сайт для компьютерной фирмы Основная задача: 1. рассказать, что есть такая компьютерная фирма, которая поставляет компьютерную технику, предоставляет услуги по ремонту компьютеров, оргтехники. 2. предоставить посетителю сайта все необходимую контактную информацию (адрес, ...Завершен13 лет назад
- $500
Необходимо создать сайт с индивидуальным дизайном На сайте должны быть следующие страницы: 1. Главная 2. О компании 3. Новости 4. Сервис 5. Контакты 6. Прайс-лист (в ...Закрыт13 лет назад
Необходимо привести сайт в соответствие с правилами yandex маркета, чтобы сайт прошел проверку. адрес сайта www.shop-anturcomp.ru подробности по запросуПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Автоматизировать процесс наполнения товарами в интернет магазине на CMS Webasyst От поставщика есть каталог товаров xml файл Надо чтобы из него товары автоматически были импортированы в каталог интернет магазина на базе ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад