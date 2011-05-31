GromAV

Андрей GromAV

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Для webasyst разработать ожидаемую доставку товара

    Добрый день! Для webasyst v3.05 Необходимо разработать ожидаемую доставку товара до покупателя, чтобы в карточке товара было указано, что этот товар готов к выдаче такого-то числа. При этом необходимо учитывать праздничные дни. Примерный ...

    Webasyst
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать плагин для webasyst - бонусы за покупку

    Добрый день необходимо сделать плагин для webasyst ver 3.05-3.09 Который будет расчитывать бонусы покупателям за приобретение товаров в интернет магазине. Точно такой как здесь http://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/bonuses/ Возможность начислять бонусы клиентам за их ...

    Webasyst
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо создать сайт для Гостевого дома

    $550

    Добрый день! Необходимо создать сайт для гостевого дома http://www.booking.com/hotel/ru/tatiana-guest-house-lazarevskoe.ru.html?sid=50581e2992b1c83c511b35d7346e6aeb;dcid=1 Сайт с возможностью бронирования номеров в доме (он-лайн бронирование через booking.com, коды предоставляются) Страницы Сайта Главная Номера ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать парсер интернет-магазина

    Добрый день! Нужен специалист чтобы изменить работу, доработать парсер интернет магазина а) Разделить работу парсера на 2 части 1. Первая часть наполняет магазин товарами из прайс листа поставщика 2. Вторая часть ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Необходимо разработать сайт для компьютерной фирмы

    $500

    Необходимо разработать сайт для компьютерной фирмы Основная задача: 1. рассказать, что есть такая компьютерная фирма, которая поставляет компьютерную технику, предоставляет услуги по ремонту компьютеров, оргтехники. 2. предоставить посетителю сайта все необходимую контактную информацию (адрес, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт и yandex market

    Необходимо привести сайт в соответствие с правилами yandex маркета, чтобы сайт прошел проверку. адрес сайта www.shop-anturcomp.ru подробности по запросу

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автоматизировать процесс наполнения товарами в ИМ

    Автоматизировать процесс наполнения товарами в интернет магазине на CMS Webasyst От поставщика есть каталог товаров xml файл Надо чтобы из него товары автоматически были импортированы в каталог интернет магазина на базе ...

    Webasyst
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$550
5 баллов
11 лет назад
Необходимо создать сайт для Гостевого дома
Заказчик без вести пропал. Сначала работа шла нормально, но вот уже 2 месяца человек не выходит на связь Остался должен 10 000 рублей Если работа будет оплачена, - готов убрать отзыв.
Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Необходимо разработать сайт для компьютерной фирмы
Приятный , лёгкий в общении человек. Чётко дал понять что ему нужно. Задержки с оплатой не было. Рекомендую всем для сотрудничества.
Работа была выполнена качественно и в срок
Ответный отзыв
BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Доработать парсер интернет-магазина
Webasyst
Все супер, отлично сработались. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.
Работа сделана на отлично, все сделано быстро и качественно, обязательно обращусь еще
Ответный отзыв
Am1GO
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Автоматизировать процесс наполнения товарами в ИМ
Webasyst
Очень доволен сотрудничеством с Андреем, рекомендую!
По моему вопросу Всё было сделано быстро, качественно и в срок, очень доволен работой!
Ответный отзыв