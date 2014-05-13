Сделать плагин для webasyst - бонусы за покупку

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка117 просмотров
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Добрый день необходимо сделать плагин для webasyst ver 3.05-3.09

Который будет расчитывать бонусы покупателям за приобретение товаров в интернет магазине.

Точно такой как здесь

http://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/bonuses/

Возможность начислять бонусы клиентам за их покупки.

Настройки:

1. Возможность включить/выключить плагин без удаления.

2. Процент - количество начисляемых бонусов равняется проценту от товара

3. Функция округления - round - округление с указанной точностью; ceil - округление в большую сторону; floor - округление в меньшую сторону

Округление - количество занаков после запятой при округление

4. Сгорание бонусов - накопленные бонусы сгорают после N дней, если в течение этих lней покупатель не успел их потратить

5. Количество дней - количество дней, в течение которых можно воспользоваться бонусами, после - бонусы сгорают

6. Бонусная скидка - процент от заказа, который покупатель может оплатить бонусами. 0 – покупатель может оплатить весь заказ бонусами

7. Вывод бонусов в карточке товара

8. Вывод бонусов в корзине

9. Вывод бонусов в личном кабинете

10. Возможность задать количество бонусов отдельно для каждого товара

Оплата за модуль на карту СБ РФ, Яндекс деньги или Qiwi кошелек

10 лет назад
GromAV
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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