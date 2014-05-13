Сделать плагин для webasyst - бонусы за покупку

В видео плеер необходимо вставить рекламу от сайта tubecontext.com или от сайта teasernet.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день необходимо сделать плагин для webasyst ver 3.05-3.09
Который будет расчитывать бонусы покупателям за приобретение товаров в интернет магазине.
Точно такой как здесь
http://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/bonuses/
Возможность начислять бонусы клиентам за их покупки.
Настройки:
1. Возможность включить/выключить плагин без удаления.
2. Процент - количество начисляемых бонусов равняется проценту от товара
3. Функция округления - round - округление с указанной точностью; ceil - округление в большую сторону; floor - округление в меньшую сторону
Округление - количество занаков после запятой при округление
4. Сгорание бонусов - накопленные бонусы сгорают после N дней, если в течение этих lней покупатель не успел их потратить
5. Количество дней - количество дней, в течение которых можно воспользоваться бонусами, после - бонусы сгорают
6. Бонусная скидка - процент от заказа, который покупатель может оплатить бонусами. 0 – покупатель может оплатить весь заказ бонусами
7. Вывод бонусов в карточке товара
8. Вывод бонусов в корзине
9. Вывод бонусов в личном кабинете
10. Возможность задать количество бонусов отдельно для каждого товара
Оплата за модуль на карту СБ РФ, Яндекс деньги или Qiwi кошелек
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