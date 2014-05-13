Сделать плагин для webasyst - бонусы за покупку

Добрый день необходимо сделать плагин для webasyst ver 3.05-3.09

Который будет расчитывать бонусы покупателям за приобретение товаров в интернет магазине.

Точно такой как здесь

http://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/bonuses/

Возможность начислять бонусы клиентам за их покупки.

Настройки:

1. Возможность включить/выключить плагин без удаления.

2. Процент - количество начисляемых бонусов равняется проценту от товара

3. Функция округления - round - округление с указанной точностью; ceil - округление в большую сторону; floor - округление в меньшую сторону

Округление - количество занаков после запятой при округление

4. Сгорание бонусов - накопленные бонусы сгорают после N дней, если в течение этих lней покупатель не успел их потратить

5. Количество дней - количество дней, в течение которых можно воспользоваться бонусами, после - бонусы сгорают

6. Бонусная скидка - процент от заказа, который покупатель может оплатить бонусами. 0 – покупатель может оплатить весь заказ бонусами

7. Вывод бонусов в карточке товара

8. Вывод бонусов в корзине

9. Вывод бонусов в личном кабинете

10. Возможность задать количество бонусов отдельно для каждого товара

Оплата за модуль на карту СБ РФ, Яндекс деньги или Qiwi кошелек