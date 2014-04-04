Слайдер статей OpenCart

Нужно решить два вопроса: 1. Пользователь и модератор не имееют возможности добавлять объявления, хотя доступы им даны, выдается сообщение "Вы не можете добавлять объявления" 2. Нужно уменьшить глубину категорий объявлений, при этом что бы объявления не удалились, ...