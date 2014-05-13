Мелкие правки шаблона Webassyst

Есть статичный сайт autofaworit.ru Надо поставить его на популярный бесплатный движок вроде WordPress, Joomla, Drupal. На что надо обратить внимание при переносе: 1. Не должно быть прокрутки на ширине экрана 1000 точек. 2. Должна быть возможность сохранить урлы. 3. Там ...