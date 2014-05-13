Мелкие правки шаблона Webassyst

Есть готовый шаблон сайта в HTML: http://livedemo00.template-help.com/wt_47601/index.html Необходимо посадить его на любую легкую и компактную CMS. Например, WP. Ваши предложения по движку, цене, срокам, пожалуйста, исключительно в проект, а не в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Небольшие правки на рабочем домене на Webassyst. Работы на 0.5-1 час.
Быстрые деньги.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $35
Есть сайт, на джумле. Главная страница шириной 100%, а внутренняя, с фиксированной шириной и есть сайдбар. + карусель в выпадающем меню. Подробности в скайпе С уважением, СергейСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
Есть статичный сайт autofaworit.ru Надо поставить его на популярный бесплатный движок вроде WordPress, Joomla, Drupal. На что надо обратить внимание при переносе: 1. Не должно быть прокрутки на ширине экрана 1000 точек. 2. Должна быть возможность сохранить урлы. 3. Там ...Системы управления (CMS)26 заявокЗакрыт10 лет назад
Для выполнение работ по поддержке( исправления, добавления) для существующих сайтов. Знание WordPress, Drupal, JavaScript, cssСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
На сайт alisa-metelina.ru повесили скрытые ссылки на порно. Надо почистить. И постараться закрыть дыру, через которую ссылки разместили. Это уже не первый раз. Пишите цену за свою работу.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимы небольшие доработки на сайтах MODx. Сайт: http://www.geely-soyusauto.ru Задачи: 1) настройка панели текстового редактора; 2) добавить в боковое меню (левое) в разделе "гарантия" - 2 файла в формате pdf (для скачивания)Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Ищем PHP программиста с опытом на joomla – 2-3 года на сдельную работу. Нужно будет сегодня внести некоторые правки в личный кабинет сайта на joomla (работы на 1-2 часа) ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Не обновлялся вордпресс -Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in wp-includes/compat.php увеличил timel_limit - сейчас сайт вообще перестал открываться, необходимо починить.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Требуется программист с опытом работы более 2ух лет с опенкарт. Есть постоянные задачи на данном движке.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо осуществить миграцию небольшого сайта, порядка 20 страниц, на новый домен и хостинг, где уже установлен "голый" Wordpress. Бэкап сайта состоит из 5 архивов (база данных, плагины, темы, загрузки, прочее).Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад