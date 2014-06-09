Перенос сайта (Wordpress) на новый домен и хостинг

Системы управления (CMS)Завершен15 заявок147 просмотров
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Необходимо осуществить миграцию небольшого сайта, порядка 20 страниц, на новый домен и хостинг, где уже установлен "голый" Wordpress.

Бэкап сайта состоит из 5 архивов (база данных, плагины, темы, загрузки, прочее).

WordPress
10 лет назад
ilyademi
Илья 
46 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 часов назад
10 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель, все сделано качественно и в срок. Спкойный и уравновешенный, приятно работать.
Отличный заказчик. Поработали на 10+, приятный в общении, оплату получил. Рекомендую!