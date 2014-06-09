Перенос сайта (Wordpress) на новый домен и хостинг

На сайте установлена версия 1.х, нужно обновить ее до актуальной 3.х Сайт-визитка, там буквально несколько страниц и простой шаблон. Главное чтобы после обновления все ссылки работали и внешний вид был такой же. В комментариях сразу пишите цену ...