Нужно отредактировать шаблон под ключ joomla + статьи

$120
Системы управления (CMS)Завершен15 заявок315 просмотров
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Нужно отредактировать шаблон it_university2 joomla 2.5

Привести сайт в нормальный вид по услугам "ремонт моноблоков"

Повесить логотип с готовых технических на порталах можете посмотреть. Cделать нижний футер "Контакты" "Частые поломки" "Социальные сети"

Слайдер по теме сайта/

Как такового ТЗ нет/ Сделать на ваше усмотрение/

Ну и походу мелочи доделаем в онлайн скайпе/

Без лишних вопросов - на ваше усмотрение. Форма обратной связи - для онлайн заказа.

Меню: ремонт по фирмам Asus, Acer, Sony, Lenovo, HP, Apple iMac.

Контакты, Прайс, Статьи,

http://remont-monoblokov.ru

Joomla
9 лет назад
cem_neo
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
chernyhmihail
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
10 лет назад
$100
10 дней
Работой в целом остался доволен. Сроки соблюдены. Все правки сделал безоговорочно. Хотел доработать сайт без лишних вопросов - так и получилось. Буду еще обращаться. Рекомендую.
Отличный заказчик. Все замечания по делу. Знает что нужно. Рекомендую.