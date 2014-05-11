Программирование сайта под HostCMS

Требуется программист для работы над сайтом на постоянной основе удаленно/в офисе. У сайта самописная система управления. Оплата сдельная. http://opt-parket.ru/ Нужно исправить в первую очередь: 1. Сделать модуль поиска. Похожего исполнения как у http://laminatplus.ru/webshop/laminat/ Фильтр ставим на главную категорию ...
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Здравствуйте! Требуются работы с административной (сначала) и фронтальной (затем) части существующего сайта. Для работы вам будут отданы файлы сайта и дамп бд, всё делаете на своей стороне. Сейчас прикреплено описание (Задачи программисту), а также прототипы фронтальной части (вам будут отданы свёрстанные варианты, или можете сделать сверстать сами по дизайну, который будет готов в ближайшее время)
Порядок оплаты:
1. показываете работы админки – получаете 50% от этой части работы
2. показываете работу фронтальной части – получаете 50% от этой части работы
3. переносите дамп базы и файлы админки – получаете 50% от первой части
4. переносите файлы фронтальной части – получаете 50% от второй части
Форма оплаты:
1. наличные в Москве (запад, юго-запад, центр)
2. банковская карта
3. яндекс деньги
Способ общения:
1. лично
2. по скайпу
3. по телефону
4. по почте.
От вас стоимость и сроки. Спасибо, всем удачи.
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