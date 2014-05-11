Программирование сайта под HostCMS

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок110 просмотров
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Здравствуйте! Требуются работы с административной (сначала) и фронтальной (затем) части существующего сайта. Для работы вам будут отданы файлы сайта и дамп бд, всё делаете на своей стороне. Сейчас прикреплено описание (Задачи программисту), а также прототипы фронтальной части (вам будут отданы свёрстанные варианты, или можете сделать сверстать сами по дизайну, который будет готов в ближайшее время)

Порядок оплаты:

1. показываете работы админки – получаете 50% от этой части работы

2. показываете работу фронтальной части – получаете 50% от этой части работы

3. переносите дамп базы и файлы админки – получаете 50% от первой части

4. переносите файлы фронтальной части – получаете 50% от второй части

Форма оплаты:

1. наличные в Москве (запад, юго-запад, центр)

2. банковская карта

3. яндекс деньги

Способ общения:

1. лично

2. по скайпу

3. по телефону

4. по почте.

От вас стоимость и сроки. Спасибо, всем удачи.

10 лет назад
perepechenov
Игорь 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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