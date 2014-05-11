Починить и обновить Joomla

Ситуация такая. Человек, который взялся делать сайт на Джумле, оказался жутко безграмотным. Из админки невозможно даже управлять - не работает верхнее меню. Сайт делался несколько лет назад.

ЗАДАЧА: Починить движок и обновить версию Джумлы до реально возможной (сейчас стоит версия 1.5.22)

Речь идет только об админке, которую нужно привести в порядок.