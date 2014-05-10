Доработать систему оформления заказа на OpenCart

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки138 просмотров
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Здравствуйте! Нужно доработать систему оформления заказа на Opencart. При клике на кнопку "Купить" должна выходить страница, пример которой я прикреплю к проекту. Приоритет ставлю на цену и отзывы)Всем спасибо

OpenCart
10 лет назад
SvabODA
Анна 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад