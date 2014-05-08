Есть дизайн-макеты. Требуется их сверстать и вёрстку натянуть на ModX Revo. Все подробности в приложениях. Бюджет по договорённости.
Скандинавский аукцион на Drupal 7 (только сборка)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна сборка на Drupal 7 под Скандинавский аукцион (только сборка, дизайн и верстка не нужны) или консультация от опытного друпаллера, как такой сайт проще сделать друпальными методами (нужен человек, сделавший такой сайт на Друпал 7, диванные теоретики не нужны).
П. С. Сами мы прекрасно знаем Друпал, хочу сэкономить время
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать модуль регистрации для Joomla 2.5 для сайта http://monster-host.asia/ Код регистрации в прикрепленном файле который надо использовать для самой регистрации. Требования: 1.Модуль не всплывающий 2.Модуль можно поместить в любую позицию шаблона 3.Модуль должен подходить по стилю шаблона 4.Код регистрации с ...Закрыт10 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо перенести информационный проект с joomla на dle Потребность в переносе возникла в результате 1. Дублей страниц 2. Загрязнение кода модулями joomla 3. Много технических ошибок генерируемых cms Суть задачи - чтобы на выходе на ...Завершен10 лет назад
есть интернет магазин на WebAsyst, нужно несколько правок, конкретнее напишу исполнителю.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
В списке товаров цены выводятся, в карточке товаров нет (там 2 варианта цены – новая и б/у) Контакт с предыдущим программистом есть. CMS Webassyst версия 5.1.7.23050. Опыт работы с WA обязателен. Возможна оплата технической поддержки ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
podarok-gift.ru Есть много мелочей которые нужно доделать. Ищу человека желательно из СПБ. Техзадание во вложении (до конца не готово) Оплата и работа будет проходить по частям (маленьким тех-заданиям)Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо внести правки по joomla! сайту, в частности поработать с шаблоном, установить и настроить пару модулей. Все подробности в личкуЗавершен10 лет назад
Добрый день, Нужно Сверстать дизайн - это - главная + 5-6 psd. И посадить это все на joomla? настроить чтоб все красиво работало. И легко наполнялось . Нужен человек хорошо разбирающийся в joomla. Пишите срок и вашу ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо купить нормальный домен и хостинг не в ру зоне и выложить туда сайт.Системы управления (CMS)20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Специалист openx срочно. ТЗ на английском языке прикрепил ниже! Плачу 1000 долларовСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад