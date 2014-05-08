Скандинавский аукцион на Drupal 7 (только сборка)

Нужна сборка на Drupal 7 под Скандинавский аукцион (только сборка, дизайн и верстка не нужны) или консультация от опытного друпаллера, как такой сайт проще сделать друпальными методами (нужен человек, сделавший такой сайт на Друпал 7, диванные теоретики не нужны).

П. С. Сами мы прекрасно знаем Друпал, хочу сэкономить время