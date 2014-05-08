Скандинавский аукцион на Drupal 7 (только сборка)

$500
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка192 просмотра
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Нужна сборка на Drupal 7 под Скандинавский аукцион (только сборка, дизайн и верстка не нужны) или консультация от опытного друпаллера, как такой сайт проще сделать друпальными методами (нужен человек, сделавший такой сайт на Друпал 7, диванные теоретики не нужны).

П. С. Сами мы прекрасно знаем Друпал, хочу сэкономить время

Drupal
10 лет назад
Gena84
39 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад