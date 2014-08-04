Перенос сайта с joomla на DLE

Доброго времени суток! Необходимо перенести информационный проект с joomla на dle

Потребность в переносе возникла в результате

1. Дублей страниц

2. Загрязнение кода модулями joomla

3. Много технических ошибок генерируемых cms

Суть задачи - чтобы на выходе на DLE был 1 экземпляр страницы без дублей

Чистый код, кроме того важно чтобы страницы которые сейчас находятся в индексе ПС Яндекс и гугл были попрежнему доступны например через 301 редирект...если адреса страниц изменятся.

С исполнителем будет налажено дальнейшее сотрудничество по поддержке этого проекта