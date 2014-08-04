Перенос сайта с joomla на DLE

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки171 просмотр
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Доброго времени суток! Необходимо перенести информационный проект с joomla на dle

Потребность в переносе возникла в результате

1. Дублей страниц

2. Загрязнение кода модулями joomla

3. Много технических ошибок генерируемых cms

Суть задачи - чтобы на выходе на DLE был 1 экземпляр страницы без дублей

Чистый код, кроме того важно чтобы страницы которые сейчас находятся в индексе ПС Яндекс и гугл были попрежнему доступны например через 301 редирект...если адреса страниц изменятся.

С исполнителем будет налажено дальнейшее сотрудничество по поддержке этого проекта

Joomla
10 лет назад
shoemaker_bis
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
anri4ka
Анри 
29 летГрузия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 отзывов(-1)
10 лет назад
$120
3 дня
Анри хорошо выполнил поставленную перед ним задачу. Однако из-за возникшего форс мажора сроки были затянуты. Однако рекомендую к сотрудничеству т.к. объективная цена.
Только положительные эмоции. Человек понимает все, главное объясниться. Всегда на связи. С оплатой нет никаких проблем. Смело можете работать и без предоплаты. Мне все оплатили, несмотря на то, что я сорвал сроки. Спасибо большое за работу.