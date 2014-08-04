Перенос сайта с joomla на DLE

Есть дизайн-макеты. Требуется их сверстать и вёрстку натянуть на ModX Revo. Все подробности в приложениях. Бюджет по договорённости.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток! Необходимо перенести информационный проект с joomla на dle
Потребность в переносе возникла в результате
1. Дублей страниц
2. Загрязнение кода модулями joomla
3. Много технических ошибок генерируемых cms
Суть задачи - чтобы на выходе на DLE был 1 экземпляр страницы без дублей
Чистый код, кроме того важно чтобы страницы которые сейчас находятся в индексе ПС Яндекс и гугл были попрежнему доступны например через 301 редирект...если адреса страниц изменятся.
С исполнителем будет налажено дальнейшее сотрудничество по поддержке этого проекта
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