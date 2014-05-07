Сверстать и посадить сайт на joomla

Добрый день, Нужно Сверстать дизайн - это - главная + 5-6 psd.

И посадить это все на joomla? настроить чтоб все красиво работало. И легко наполнялось .

Нужен человек хорошо разбирающийся в joomla.

Пишите срок и вашу цену.

Задаток ( webmoney - wmr ) только фрилансерам от года на сайте.

Прикрепляю главную - остальные psd при переписке