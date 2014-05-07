Сверстать и посадить сайт на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок154 просмотра
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Добрый день, Нужно Сверстать дизайн - это - главная + 5-6 psd.

И посадить это все на joomla? настроить чтоб все красиво работало. И легко наполнялось .

Нужен человек хорошо разбирающийся в joomla.

Пишите срок и вашу цену.

Задаток ( webmoney - wmr ) только фрилансерам от года на сайте.

Прикрепляю главную - остальные psd при переписке

Joomla
10 лет назад
pro100game
Дмитрий 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад