Сверстать и посадить сайт на joomla

Есть дизайн-макеты. Требуется их сверстать и вёрстку натянуть на ModX Revo. Все подробности в приложениях. Бюджет по договорённости.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, Нужно Сверстать дизайн - это - главная + 5-6 psd.
И посадить это все на joomla? настроить чтоб все красиво работало. И легко наполнялось .
Нужен человек хорошо разбирающийся в joomla.
Пишите срок и вашу цену.
Задаток ( webmoney - wmr ) только фрилансерам от года на сайте.
Прикрепляю главную - остальные psd при переписке
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