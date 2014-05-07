Верстка сайта на новом CMS

Оплату проводили в режиме: 50% на 50% за каждую стадию проекта. Полностью и вовремя оплатили дизайн, верстку, внесли предоплату за программирование. Дизайн и верстка выполнены с опозданием по срокам недели на 2. Всего было уплачено порядка 600 долларов. Потом исполнитель начал кормить завтраками, потом перестал выходить на связь. Проект, который должен был быть закончен до 20 июня, до сих пор завис. Мы потерпели большие убытки в плане бизнеса из-за этого.