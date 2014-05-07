Верстка сайта на новом CMS

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок282 просмотра
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Сайт skidkabum.ru сейчас работает на самописной CMS.

Задача - сохранив внутреннюю логику, структуру сайта, немного скорректировав интерфейс, переписать его на промышленной CMS.

На каком именно - решать исполнителю, но решение должно быть обоснованным.

Исполнитель в дальнейшем будет обеспечивать поддержку сайта (часов 20-30 в месяц в среднем).

Бюджет предлагайте - я так понимаю соотношение будет зависеть от выбранной cms, договоренности о поддержке.

Оплаты гарантируем.

Верстка сайта
10 лет назад
eskrynnyk
Евгений 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mister_V
Виктор 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов(-5)
10 лет назад
$700
25 дней
Оплату проводили в режиме: 50% на 50% за каждую стадию проекта. Полностью и вовремя оплатили дизайн, верстку, внесли предоплату за программирование. Дизайн и верстка выполнены с опозданием по срокам недели на 2. Всего было уплачено порядка 600 долларов. Потом исполнитель начал кормить завтраками, потом перестал выходить на связь. Проект, который должен был быть закончен до 20 июня, до сих пор завис. Мы потерпели большие убытки в плане бизнеса из-за этого.