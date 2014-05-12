Внести правки в CMS Made Simple

На сайте, дам в личку. - CMS Made Simple

1. установить отзывы

2. Настроить форум, чтобы при переходе на тему, основные ветки не отображались (зайдя на форум видно основные ветки, если перейти в фак к примеру,то основные ветки все равно остаются наверху, а темы по факу идут ниже, надо чтобы на темах не было видно основных веток)

3. В магазине, при клике на категории, должны отображаться подкатегории