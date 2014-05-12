Внести правки в CMS Made Simple

$30
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки167 просмотров
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На сайте, дам в личку. - CMS Made Simple

1. установить отзывы

2. Настроить форум, чтобы при переходе на тему, основные ветки не отображались (зайдя на форум видно основные ветки, если перейти в фак к примеру,то основные ветки все равно остаются наверху, а темы по факу идут ниже, надо чтобы на темах не было видно основных веток)

3. В магазине, при клике на категории, должны отображаться подкатегории

10 лет назад
ifoxbit
Юрий 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
olgavahnivka
Иван 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
10 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель, все качественно и быстро. Будем продолжать работу, для будущих заказчиков - рекомендую!
Очень приятно работать. Оплата в срок