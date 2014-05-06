Правки по сайту на Joomla + Virtuemart 2

Добрый день. Есть простой сайт на джумле. Каталог дверей. Задача. Обновить систему, изменить шапку (удалить флеш), стиль сменить, добавить чпу и добавить раздел. Работаю с опытными исполнителями у кого есть скайп. Сайт заполняться будет заново.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист по js и virtuemart 2 для правок с небольшим бюджетом. Правки скину исполнителю.
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