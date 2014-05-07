Установить шаблон Joomla+Virtuemart

Требуется установить шаблон Joomla, настроить русификацию и настроить в Virtuemart два дополнительных поля для выбора цвета и размера (в виде выпадающих списков).

В шаблоне есть трудности с русификацией (шрифт, возможно, не поддерживание кириллицу).

Ссылка на шаблон: http://yadi.sk/d/FfFfVTRWNCYzG