Установить шаблон Joomla+Virtuemart

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок183 просмотра
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Требуется установить шаблон Joomla, настроить русификацию и настроить в Virtuemart два дополнительных поля для выбора цвета и размера (в виде выпадающих списков).

В шаблоне есть трудности с русификацией (шрифт, возможно, не поддерживание кириллицу).

Ссылка на шаблон: http://yadi.sk/d/FfFfVTRWNCYzG

JoomlaVirtuemart
10 лет назад
Fastic
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
weston
Артем 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
10 лет назад
$10
1 день
Работа сделана меньше чем за день, очень быстро. К качеству претензий нет, все отлично.
Всё понравилось. Заплатил в туже секунду.