Перевод кодировки сайта на базе движка DLE

$50
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок162 просмотра
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Здравствуйте!

Есть сайт http://igonki.net, в данное время используемая кодировка на сайте windows-1251 и ее нужно перевести в utf-8.

Вариант через правку ./htacсess не рассматривается, по сути нужно переставить текущую версию DLE на вариант с utf-8.

10 лет назад
chimikk
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад