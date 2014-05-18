Надо сделать сайт на DLE

Есть несколько готовых макетов в psd (8-10 шт.). Необходимо срочно «натянуть» их на какую-нибудь простую бесплатную CMS. (Работали с WordPress - вполне устроила.) Сайты совсем не сложные: шапка с логотипом, 3–4 страницы текста (Главная, О ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть накидка сайта. надо запилить под DLE с доработками.
Сам сайт: http://codepen.io/nicklassandell/pen/soAyr/
Необходимо полностью перенести на DLE с доработками дизайна фулстори, формы логования и т.д. Еще добавить (или создать модуль) как будет удобней, фильмы, которые человеку понравились, он может добавить в избранное, и они в свою очередь должны отображатся на его странице. Например у меня есть site.ru/user/Administrator/ и в нем должны выводится красиво фильмы, которые человек добавил в избранное. И что бы удаление фильмов оттуда происходило кнопкой "просмотрено". Куда её вставить еще подумаем. Вот такой проектик.. При заявке указывайте цену. И желательно человека с опытом работы.. Работу принимаю в форме архива с шаблном и дампом БД. Если что то не правильно написал - пишите, исправлю) Все вопросы в лс)
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть сайт на 1С-Битрикс. Нужно "натянуть" на сайт сверстанный новый дизайн. Верстку нового дизайна можно посмотреть тут (главная + 3 стр): http://silvershadow.cc.ua/Roma-html/ http://silvershadow.cc.ua/Roma-html/1.html http://silvershadow.cc.ua/Roma-html/2.html http://silvershadow.cc.ua/Roma-html/3.htmlСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо разработать конвертер для автоматической подачи объявлений в формате XML2.0 на сайт "Из рук в руки". Сейчас объявления в формате xls.(пример файла во вложении) Просьба указывать приблизительную стоимость и сроки выполнения работы. Правила подачи объявлений ...Завершен10 лет назад
Нужен php программист на регулярное сотрудничество. Личным сообщением прошу укажите: 1. Страна/город 2. навыки 3. формат оплаты (почасовая или договорная) и способы оплаты 4. skype для связи Предпочтение для программистов из Украины. СМС с которой в основном работаем WP и OpencartСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Сверстано на bootstrap. Все нужно один к одному чистенько натянуть на Wordpress. 2 страницы, главная/категория и внутренняя. Прописать менюшки, крошки, вставить социальные share кнопки. Чуть колдануть с меню выпадающим. Также нужно будет создать доп. поля, вывести в сайдбаре похожие ...Завершен10 лет назад
Установить и настройть сайт на Cms вашу макеты в приложений скриншоты и т3 для ознакомления с заданием от вас предлогайте цмс вашу и цену и срокиСистемы управления (CMS)15 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! 2 задачи – фронтэнд, бекэнд. Поскольку сейчас готовится дизайн, а после будет вёрстка, сначала нужен бекэнд. Соответственно, справитесь с этой, получите другую задачу, там нужно будет прикрутить новые шаблоны отображения, допилить авторизацию и ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, необходимо сделать что бы в категории был один заголовок, а в записи другой заголовок. К примеру в категории записи были заголовком: Название записи - 1 Название записи - 2 Название записи - 3 Название записи - 4 А в записи ...Завершен10 лет назад
- $50
Всем привет. Есть купленный шаблон для opencart. Есть psd этого же шаблона, но частично измененное дизайнером. Необходимо данные правки перенести на шаблон. Меняется главная страница и страница товара а (не сильно).Завершен10 лет назад