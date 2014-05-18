Надо сделать сайт на DLE

Есть накидка сайта. надо запилить под DLE с доработками.

Сам сайт: http://codepen.io/nicklassandell/pen/soAyr/

Необходимо полностью перенести на DLE с доработками дизайна фулстори, формы логования и т.д. Еще добавить (или создать модуль) как будет удобней, фильмы, которые человеку понравились, он может добавить в избранное, и они в свою очередь должны отображатся на его странице. Например у меня есть site.ru/user/Administrator/ и в нем должны выводится красиво фильмы, которые человек добавил в избранное. И что бы удаление фильмов оттуда происходило кнопкой "просмотрено". Куда её вставить еще подумаем. Вот такой проектик.. При заявке указывайте цену. И желательно человека с опытом работы.. Работу принимаю в форме архива с шаблном и дампом БД. Если что то не правильно написал - пишите, исправлю) Все вопросы в лс)