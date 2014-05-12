Натянуть сверстанный дизайн на Wordpress

Установить и настройть сайт на Cms вашу макеты в приложений скриншоты и т3 для ознакомления с заданием от вас предлогайте цмс вашу и цену и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстано на bootstrap. Все нужно один к одному чистенько натянуть на Wordpress.
2 страницы, главная/категория и внутренняя.
Прописать менюшки, крошки, вставить социальные share кнопки.
Чуть колдануть с меню выпадающим.
Также нужно будет создать доп. поля, вывести в сайдбаре похожие посты (без использования плагинов).
Плагин слайдера для картинок, щелкать туда сюда картинки, в посте (в примере где natyanut2, где стригут волосы).
От вас обязательно опыт (с примерами), чтобы вы понимали о чем речь и делали это раньше.
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