Натянуть сверстанный дизайн на Wordpress

Сверстано на bootstrap. Все нужно один к одному чистенько натянуть на Wordpress.

2 страницы, главная/категория и внутренняя.

Прописать менюшки, крошки, вставить социальные share кнопки.

Чуть колдануть с меню выпадающим.

Также нужно будет создать доп. поля, вывести в сайдбаре похожие посты (без использования плагинов).

Плагин слайдера для картинок, щелкать туда сюда картинки, в посте (в примере где natyanut2, где стригут волосы).

От вас обязательно опыт (с примерами), чтобы вы понимали о чем речь и делали это раньше.