Нужно сделать сайт автохауса. псд есть.

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок166 просмотров
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Доброго всем времени суток.

Есть псд.

Требуется готовый сайт для автохауса.

Функционал примитивный как и тут mycar.by

калькулятор кредитов не нужен.

10 лет назад
maxvolume
Серж 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
10 лет назад
$110
5 дней
Рекомендую Равиля как ответственного профессионала! Сделал все быстро и четко!
Спасибо за интересный проект.
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