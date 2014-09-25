Нужно сделать сайт автохауса. псд есть.

На дефолтном шаблоне планируется ввести доработки, нужны будут консультации по возможностям системы, естественно время оплачиваемое. Ищу исключительно с опытом работы с данной платформой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго всем времени суток.
Есть псд.
Требуется готовый сайт для автохауса.
Функционал примитивный как и тут mycar.by
калькулятор кредитов не нужен.
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