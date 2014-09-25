Нужно сделать сайт автохауса. псд есть.

Необходимо посадить сайт на Битрикс "Старт". Верстка готова. Если быть более точным, сайт на Битрикс уже посажен, необходимо добавить ему еще один шаблон (т.е. инфоблоки изобретать уже не нужно, нужно просто все интегрировать с готовой ...