Доработки сайта на WP

Системы управления (CMS)Завершен9 заявок164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Закрыть и скрыть комментарии для всех страниц, убрать - сайт работает на вордпресс внизу- добавить подпись.

Цену предлагайте. Сделать надо сегодня.

10 лет назад
Katherine_Kelly
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
10 лет назад
$5
1 день
Нужно было внести изменения в сайт на WP. С работой Сергей справился за 10 минут. Идеально. Я оплату переводила дольше ))) Под впечатлением!Рекомендую! С этим исполнителем можно работать по предоплате. Обязательно буду еще обращаться.
Отличный заказчик, оплата моентально. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на WP

    Необходимо выполнить не большие задачи на сайте на wordpress 1. Имеются кнопки на сайта, надо добавить, что бы при нажатии открывалась форма обратной связи и форма заказа обратного звонка. 2. На странице товаров (WooCommerce) добавить и настроить ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натянуть сверстанный шаблон на Wordpress

    $50

    Всем привет. Необходимо натянуть сверстанные html страницы на шаблон. Шаблон подбираете сами. Ширина фиксированная. Также необходимо подобрать скрипт фотогалереи. Страницы - главная и фотогалерея

    WordPress
    Системы управления (CMS)15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки сайта на Joomla

    Есть сайт casesmarkt.ru, его необходимо доработать: - кое-где изменить язык - есть ошибка: при нажатии в корзине на кнопку "Оформить" не переходит собственно к оформлению - необходим модуль оплаты, но не просто "Робокасса" или другие варианты, а ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Joomla : работа с проектом

    Добрый день! Требуется программист joomla. Задачи - оказывать техническую поддержку интернет проекту - информационный сайт. Оплата сдельная - я формирую ТЗ, вы оцениваете сроки и стоимости - после согласования работаем Оплата яндекс деньги или вебмани На текущий момент уже ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Натянуть сайт на движок и поставить мод

    Добрый день. Задача – натянуть сверстанные макеты на движок WordPress и поставить мод мультиязычности. Макеты. для примера, в приложении, верстку перешлю тому, с кем договоримся. Пишите в проекте цену и срок. Будут вопросы – пишите. ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Правки вордпресс

    Есть сайт на вп http://laguna.pro-up.ru/ Нужно сделать: на главной слайдер, вывод новостей и отзывов, сейчас просто текст в шапке обратная связь всплывающим окном на странице номера http://laguna.pro-up.ru/?page_id=32 при выборе занятой даты, должна высвечиваться подсказка со свободными ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад