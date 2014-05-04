Доработки сайта на WP

Необходимо выполнить не большие задачи на сайте на wordpress 1. Имеются кнопки на сайта, надо добавить, что бы при нажатии открывалась форма обратной связи и форма заказа обратного звонка. 2. На странице товаров (WooCommerce) добавить и настроить ...
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Закрыть и скрыть комментарии для всех страниц, убрать - сайт работает на вордпресс внизу- добавить подпись.
Цену предлагайте. Сделать надо сегодня.
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