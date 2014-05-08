Натянуть сайт на движок и поставить мод

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки281 просмотр
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Добрый день.

Задача – натянуть сверстанные макеты на движок WordPress и поставить мод мультиязычности.

Макеты. для примера, в приложении, верстку перешлю тому, с кем договоримся.

Пишите в проекте цену и срок.

Будут вопросы – пишите.

Алексей.

10 лет назад
Fliric
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
site5
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$100
2 дня
Понравилось работать с исполнителем. Внимательно прочитал ТЗ, учел все нюансы и в итоге предложил лучшее решение, чем было прописано в ТЗ. Четко и в срок все реализовал. Рекомендую, точно будем сотрудничать дальше!
Хороший заказчик. Четко была поставлена задача, все замечания были конструктивными и по делу, своевременная оплата, приятен в общении.
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