Доработка сайта на AltoCMS

На сайте http://art-life.info/

1. Перенести Логин в Header справа от Title (или, на худой конец, в сайдбор)

2. Поиск - в конец сайдбара

3. таким образом header_top_top.tpl (черная верхняя полоска) освобождается и его вообще убрать (зря занимает пространство)

4. отфиксировать меню от верхней планки, чтобы уезжало из виду (тоже для освобождения пространства) - это под вопросом, зависит, как будет смотреться после удаления черной полосы.

5. "Новые пользователи" - чтобы показывались аватарки

6. Спойлер не работает - (см. под http://art-life.info/2014/04/29/pervaya-20-ka-russkikh-kartin-kotorye-vy-ne-mozhete-ne-znat-esli-uchilis-v-shkole/)

7. Пункт спойлера сделать крупнее, чтобы лучше читался (когда работал, был маленьким, незаметным)

8. Картинки в блоке "Больше в разделе" (под топиком) не показываются. исправить

9. Почему-то при переходе на топик по ссылке попадаем не на содержание, а на комментарии. Исправить, чтобы в начало статьи

10. Невозможно создать большой топик. Выдает ошибку по адресу топика, хотя черновик есть и его можно править.