Доработка сайта на AltoCMS

ищю специалиста по вордпресс, нужно изменить страницу, удалить не нужный блок, добавить пункты в форму
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На сайте http://art-life.info/
1. Перенести Логин в Header справа от Title (или, на худой конец, в сайдбор)
2. Поиск - в конец сайдбара
3. таким образом header_top_top.tpl (черная верхняя полоска) освобождается и его вообще убрать (зря занимает пространство)
4. отфиксировать меню от верхней планки, чтобы уезжало из виду (тоже для освобождения пространства) - это под вопросом, зависит, как будет смотреться после удаления черной полосы.
5. "Новые пользователи" - чтобы показывались аватарки
6. Спойлер не работает - (см. под http://art-life.info/2014/04/29/pervaya-20-ka-russkikh-kartin-kotorye-vy-ne-mozhete-ne-znat-esli-uchilis-v-shkole/)
7. Пункт спойлера сделать крупнее, чтобы лучше читался (когда работал, был маленьким, незаметным)
8. Картинки в блоке "Больше в разделе" (под топиком) не показываются. исправить
9. Почему-то при переходе на топик по ссылке попадаем не на содержание, а на комментарии. Исправить, чтобы в начало статьи
10. Невозможно создать большой топик. Выдает ошибку по адресу топика, хотя черновик есть и его можно править.
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