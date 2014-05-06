Создать из вёрстки тему для WP

Предыдущий мастер научил WP создавать рубрики с url, в которые входят символы типа "?","=" и прочие не стандартные для данной CMS. Сейчас при переходе по урлу такой рубрики - попадаем на главную страницу портала. Теперь стоит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Ищу специалиста, который в кратчайшие сроки готов сделать тему для WP.
Вёрстка имеется, вся графика и прочие файлы - в комплекте.
От вас:
- Аккуратность
- Умение обращаться с плагином Advanced Custom Fields
- Корректное название переменных, чистый код
Подробное описание прикладываю аттачем.
Жду ваши предложения в заявках к проекту. 2-3 ссылки на последние проекты по теме будут плюсом.
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