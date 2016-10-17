Вставить форму подписки в шаблон WordPress

1. После вставки формы подписки смартреспондера (на главную страницу и/или в боковую колонку) — бьётся шаблон (пропадают значки у выпадающих меню в навигации сверху и фон у главной страницы). Я пробовал заменять в коде формы подписки смартреспондера двойные кавычки на одинарные - но тогда в форме подписки перестают пропадать значения полей по умолчанию («ваше имя» и «е-мейл») при клике на эти поля. Надо сделать чтобы шаблон не бился.

2. Добавить в css

в виде картинки-галочки.

3. Сделать чтобы при добавлении новой записи в блог ссылка сразу была на английском (вместо «тестовая-запись/" чтобы было «testovaya_zapis/").