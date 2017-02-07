Небольшое изменение на сайте (joomla 2.5)

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки128 просмотров
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есть такая страничка http://www.stomatech.ru/zapis.html, надо выбор адресов поместить в combo box, и такую же форму разместить на главной странице.

Joomla
10 лет назад
sandrei
Андрей 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Iglar
Игорь 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
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