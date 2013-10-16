Натяжка дизайна drupal 7

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок171 просмотр
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Здравствуйте,

нужно сделать 1 стр, макет http://yadi.sk/d/ydMdgybrNiZ9C

Интересует цена, срок, примеры похожих работ на drupal 7. Предпочтение меньшей цене.

Работа на моём хостинге. Оплата поэтапно или по факту.

Drupal
10 лет назад
Divcssmaster
Дмитрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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