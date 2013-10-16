Натяжка дизайна drupal 7

Добрый день! Есть сай http://mandala.soundspot.ru/ Нужно доделать следующее: В разделах изменить Внешний круг на Внутренний круг Внешний круг – это те подписчики, которые у нас есть, т.е сообщество, видно их фото и ссылку на фб (т.е. синхронизировать ...
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Здравствуйте,
нужно сделать 1 стр, макет http://yadi.sk/d/ydMdgybrNiZ9C
Интересует цена, срок, примеры похожих работ на drupal 7. Предпочтение меньшей цене.
Работа на моём хостинге. Оплата поэтапно или по факту.
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